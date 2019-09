MILAN GUROVIĆ ZNA UZROK DEBAKLA SRBIJE NA MUNDOBASKETU U KINI: Falio im je Teodosić! Bogdanović je dobar, ali NIJE LIDER!

Gurović je u svojoj analizi nedavno okončanog Mundobasketa fokus dao na najboljem košarkašu Srbije Bogdanu Bogdanoviću.

Gurvić je rekao kako je Bogdan sjajn igrač, ali da nije lider ekipe, što je velika mana.

- Svi pričaju Bogdan Bogdanović lider, po meni nije. On je odličan igrač, fenomenalan šuter, najbolji igrač. Ali, nisi ti lider samo na terenu, nego i van terena. Daj malo podvikni na tajmautu, drekni, nateraj ih da se probude. To je lider.Tu je falio Teodosić, on zna da priča, da drekne ako treba. Ne možeš svaku utakmicu da daš 30, svaka čast, ali nekako je Bogdan miran.On je mašina, on je dečko fantastičan, najbolji šuter u poslednjih 20-30 godina. Ali, da bi bio lider treba da priđeš igraču da mu kažeš nešto, da ga udariš po dupetu, da ga pokreneš. Kad je tajm-aut, da se skupe svi... To je lider, lider koji priča - objašnjava Gurović u razgovoru za ''Meridian TV''.

Podsetimo, Bogdanović se našao u idealnoj petortci Mundobasketa, a poneo je nagradu za igrača koji je postigao najviše poena na celom pvenstvu. Srbija je šampionat završila kao 5., pošto je u borbi za ovo mesto bila bolja od selekcije Amerike.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir