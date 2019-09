ODVEO PARTIZAN NA F16, A SADA POTPISAO ZA ZVEZDU: Džejms Gist se prisetio vremena dok je nastupao za crno-bele, pa otkrio zašto je potpisao za klub sa malog Kalemegdana!

Jedan od najzvučnijih pojačanja crveno-belih je Džejms Gist, koji je svojevremeno nosio dres Partizana i sa kojim je igrao F16 fazu Evrolige. Ipak, Evropa ga najviše pamti kao legendu Panatinaikosa.

Ipak, ovog leta Gist je odlučio da pojača klub sa malog Kalemegdana i ponovo zaigra u Evropi.

– Imao sam jasan cilj, da ponovo igram Evroligu. Crvena zvezda mi je to ponudila. Veliku ulogu je to odigralo. Naravno da sam svestan da sam bio u Partizanu. Kao dosta mlađi sam došao, to mi je bio prvi klub u Evropi. Sada sam u Zvezdi i želim da dam sve od sebe – rekao je Gist.

