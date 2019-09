TRAŽE NOVOG JOKIĆA: NBA skauti u Zagrebu prate ABA Superkup

Neretki su odlasci iz ABA lige u NBA ligu poslednjih nekoliko godina, pa tako je u ovom takmičenju pronađen i Nikola Jokić, član idealne petorke NBA lige za prethodnu sezonu.



- Zadovoljni smo što se ovoliki broj skauta prijavio za dolazak, ali to za nas nije novost, jer je ABA Liga takmičenje koje tradicionalno prati najveći broj stručnjaka iz NBA Lige. To je samo motiv košarkašima da se pokažu u najboljem mogućem izdanju, jer je mnogima od njih upravo NBA sledeća stanica u karijerama. Do tada, ljubiteljima košarke u regionu ostaje da uživaju u utakmicama, počev od Superkupa koji će biti pravi spektakl sporta - rekao je Željko Vela, predstavnik vlasnika marketinških i TV prava za ABA ligu, prenosi "B92".

Kurir sport

Kurir