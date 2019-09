TRENER PRIMORSKE POSLE SENZACIJE U SUPERKUPU Jurica Golemac: Zvezda nas je potcenila, mi smo to iskoristili na pravi način!

Trener košarkaša Primorske Jurica Golemac veruje da je Zvezda potcenila njegov tim i da mu je to pomoglo da ostvari najveću senzaciju u poslednjih nekoliko godina na ovim prostorima.

- Čestitke momcima na pobedi, dokaz da dobro radimo. Odigrali smo mušku utakmicu, onako kako smo se dogovorili, imali smo vremena da se pripremimo. Očigledno je da su nas i ti klubovi sa imenima malo potcenili, do sada što smo igrali. Sigurno će nas posle ovoga uzeti za ozbiljno i moraćemo da budemo bolji da bismo došli do još koje pobede. Nema euforije, ovo je Superkup, ekipe se još upoznaju. Meni je drago zbog igrača jer je ovo još jedna potvrda da mogu da igraju sa svima - prokomentarisao je Golemac utakmicu.

Nije želeo posebno da ističe učinak Aleksandra Lazića.

- Lazu imam kao i sve ostale, vredan je i radi vrhunski posao. Ja verujem u njega, on je i napadački i odbrambeno jedan od najboljih igrača u ligi. Pošten rad se vrati, to je jedini dobar put i to probamo da dajemo svim igračima. Još nikad se nije desilo da se ne vrati - dodao je Golemac.

Na pitanje šta je napravilo razliku u meču sa velikim favoritom, Golemac je rekao:

- Napravilo je razliku da imamo kvalitet. Fizički smo ušli u kontakt, nismo ih precenili i verovali smo u svoje mogućnosti. Zvezda je došla ovde sa igračima koji imaju po pet, deset godina Evrolige i ne znaju nijednog igrača suprotne ekipe. Došli su malo "lako ćemo". Ali onda, kad tako uđeš, teško je se vratiti - zaključio je trener Primorske.

Primorska u polufinalu Superkupa igra protiv Partizana, koji je ranije u toku dana bio bolji od Mege Bemaks 86:73.

