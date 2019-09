KAD NAM ON TO KAŽE, TREBA DA SMO PONOSNI! HOLDEN: Navijam za srpske klubove

Jedan od najboljih američkih košarkaša koji je ikada igrao u Evropi je Džej Ar Holden, nekadašnji as CSKA i ruske reprezentacije. U razgovoru za Mocartsport Holden, sada skaut Bruklina, pričao je o srpskoj košarci.



- Gledao sam kako su pravili timove, ne bih komentarisao neke pojedinačne igrače, ali mislim da su sastavili jake ekipe, timove koji mogu dobro da se takmiče. Još je rano, još se uigravaju timovi, traže opcije u napadu, uloge, koju ćete odbranu igrati i tako dalje. Još je rano, ali sastavili su jako snažne timove. Biće interesantna sezona, posebno za srpske klubove - kaže nekadašnji as.



Konkretnije malo o Zvezdi...

- Uvek kažem da je dobro što se srpski tim vratio u Evroligu! Sećamo se kako je Partizan igrao na Fajnal foru sa Boom Mekejlebom, ili kakvu je Zvezda imala sezonu kada je prošla u top osam. Srpski klubovi su uvek dobro igrali. Nastaviću da podržavam srpske klubove u Evroligi - zaključio je Amerikanac.



Holden je oduševljen Bogdanom Bogdanovićem.

- Način na koji je Bogdan igrao Svetsko prvenstvo je bio zaista neverovatan! To je za mene samo dokaz kako on radi, koliko dobar postaje i koliko je napredovao još od Fenerbahčea do sada.

(Kurir.rs / M. B. / Foto:Profimedia)

