UŽIVO, KURIR TV: Partizan - Tofaš (45:49), crno-beli se vratili u meč, Zagorac bacio Grobare u trans!

TOK MEČA:

DRUGA ČETVRTINA:

Kraj prvog dela igre!

45:49 - Trojka Zagorca, mini serija Radeta za ludnicu na tribinama.

42:49 - Koš i pen sa penala za Zagorca, Grobari u transu.

39:49 - Nova trojka Turaka, sada Tarik Filip. Volden vraća trojku na drugoj strani.

36:44 - Pogađa Zagorac sa penala, njegov 6 poen na meču.

Grobari odali počast Goranu Klještanu - Bosketu.

33:44 - Devin Vilijams, njegov 13 poen na meču.

31:42 - Posle koša Birčevića, na drugoj strani pogađa Di džej Vajt. Trinkijeri traži tajm-aut.

29:39 - Nova trojka Novice Veličkovića, ali vraća na drugoj strani vraća Vajt istom merom.

26:33 - Prvi poeni Parahovskog na meču!

24:31 - Trojka Veličkovića, Grobari u transu!

19:31 - Filip Tarik pogađa iz floutera i povećava prednost Turaka.

19:27 - Dobra odbrana Partizana i koš Gordića. Trener Tofaša odmah traži tajm-aut.

Na startu drugog dela igre počelo je i navijanje Grobara koji su u znak poštovanja prema danas preminulom drugu popularnom ''Bosketu'' čitavu prvu četvrtinu ćutali!

PRVA ČETVRTINA:

15:27 - Greška Parahuskog i koš Urlua iz kontre za kraj prvog kvartala. Crno-beli u problemu.

Grobari su napunili Arenu kao što je bilo i najavljeno!

Sjajna najava igrača kao u NBA ligi.

foto: Kurir Sport/Dejan Ignjatović

13:23 - Devin Vilijams ponovo pogađa, Partizan ima problema sa odbranom.

11:19 - Gordić ulazi na teren i odmah ubacuje svoje prve poene.

9:19 - Novi poeni Vajta, njegov 5 poen na meču. Trinkijeri traži tajm-aut.

Navijači Partizana ne navijaju u znak poštovanja prema danas preminulom vođi ''Šedovsa'' popularnom Bosketu!

Grobari su razvili transparent u čast preminulog vođe!

foto: Kurir Sport/Dejan Ignjatović

6:12 - Posle penala Veličkovića, na drugoj strani trojku pogađa vajt.

5:7 - Trojkom Jaramaz cepa mrežicu!

2:4 - Prvi koš za crno-bele postiže Novica Veličković!

0:2 - Prvi koš na meču postiže Devin Vilijams.

Ogromno interesovanje za meč Partizana i Tofaša!

Partizan će igrati bez povređenog Rašona Tomasa!

foto: Kurir Sport/Dejan Ignjatović

Ovo će Partizanu biti premijera na domaćem terenu u Evrokupu pošto su crno-beli u prvom meču gostovali ekipi Venecije i ujedno upisali i prvu pobedu rezultatom 66:63.

Partizan je slavio i na premijeri u ABA ligi pošto je u Laktašima bio bolji od ekipe Igokee sa 75:73.

Što se Tofaša tiče, oni su u prvom kolu Evrokupa bili bolji od Limoža sa ubedljivih 84:71, dok su u domaćem šampionatu upisali pobedu i poraz.

Na konferenciji za navinare u najavi ovog meča svoja očekivanja izneli su trener Trinkijeri, kao i Nemanja Gordić.

"Napokon kući. Na kratko, ali kući. Tofaš je iskusna ekipa, znaju da igraju, iskusniji su od nas. Mi ćemo sigurno imati veliku žalju, veliku strast. Moramo biti pametni. Utakmica traje 40 minuta, ako igramo napamet imaćemo problema, ako svu energiju potrošimo na emocije...", rekao je Trinkijeri novinarima u Beogradskoj areni.

"Moraćemo da se borimo za svaku loptu. Ako ih pustimo da igraju biće teško, ali do sada smo se uvek borili... Moramo biti malo bolji, ono što smo prikazali do sada neće biti dovoljno, to je sigurno", dodao je Trinkijeri.

Trinkijeri je naveo da će na dan utakmice biti poznato da li će Rašon Tomas igrati i dodao da su ostali igrači spremni za meč.

Partizan je u prethodnim utakmicama, iako nije bio domaćin, imao veliku podršku navijača, pa su novinari upitali Trinkijerija da li ima nervoze medju igračima pred prvu na svom terenu. ; "S moje strane nema nervoze jer sam te utakmice prošao sa nervozom. Mislim da malo ima nervoze, ali moj posao je da to nekako smirim, da upotrebim prave reči i pripemim ekipu. Znam da ćemo u toku utakmice imati težih momenata, ali do sada smo uvek preživeli", rekao je on.

Novinare je zanimalo i kakva su očekivanja Partizana od Evrokupa.

"Naš cilj je da se borimo, da napravimo situaciju da možemo da dobijemo svaku utakmicu koju igramo. Znam da nećemo sve dobiti. Znam da posle nekoliko dobrih utakmica i dobrih rezultata stižu problemi, ali ja uživam kad dobijem utakmice, a loše igramo. Sutra me ne zanima kako. Grobari će to shvatiti ako loše igramo i dobijemo, jer je jako važno vezati ovu utakmicu sa pobedom u Veneciji. To bi bila velika stvar", rekao je Trinkijeri.

"Svi smo uzbudjeni, prvi meč kod kuće u sezoni. Drago nam je što ćemo sutra igrati pred našim navijačima meč protiv jako kvalitetne ekipe Tofaša", rekao je Gordić novinarima u Beogradskoj areni.

"Cela ekipa jedva čeka taj meč. S druge strane to je i opasno, ne smemo da očekujemo laku utakmicu, niti da čemo rešiti utakmicu u prvih 10 minuta. Moramo da gradimo igru svih 40 minuta. Ukoliko ispoštujemo plan, imamo šanse za pobedu", rekao je Gordić.

Partizan je u pripremnom periodu dobio sve utakmice, ali po rečima Gordića, ekipa ne rezmišlja o tome.

"Priča se dosta o tome, ali sve to može da ima kontraefekat. Ova utakmica sutra je važna kako bismo valorizovali ovu pobedu na strani protiv Venecije. Da bi ta pobeda dobila na značaju treba da odbranimo domaći teren sutra", rekao je Gordić.

Kako je naveo, Tofaš je iskusna ekipa, sa dosta stranaca koji imaju "dosta jakih utakmica u nogama".

"Naša prednost je energija i kontakt igra. Trudićemo se da nametnemo naš stil", rekao je Gordić.

Utakmica je na programu od 20 časova.

