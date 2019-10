HIT! TRAMP JE BESMISLENA, IMPOTENTNA KUKAVICA! Ludi Srbin BRUTALNO odgovorio predsedniku Donaldu Trampu!

Sve je eskaliralo posle poznatog sukoba između NBA i Kine, kada je Tramp zamerio Keru i Popoviču da ne govore ništa loše o Kini.

"Oni ružno pričaju o SAD, ali kada je reč o Kini, ne govore ništa loše. Mislim da je to prilično tužno. Biće veoma zanimljivo šta će biti dalje", rekao je Tramp.

Popovič prvo nije želeo da se oglašava, ali nije izdržao i rešio je da odgovori na prozivke Trampa.

"Ponekad, sve to zvuči orvelovski. Pomislite na trenutak, pobogu, pa gde ja to živim? Kada naš predsednik stane pored tih lidera, kada priča sa njima i kada vidite kako reaguje, u poređenju sa Adamom Silverom i njegovim reakcijama... Ponosan sam na to kako je Adam Silver reagovao, bilo je to sjajno", rekao je Popovič.

foto: EPA

Poznato je da je Popovič od ranije žestok kritičar američkog predsednika. Nikada se ne usteže da kaže ono što stvarno misli.

"Sve što sam rekao je poređenje između principa Adama Silvera i njegove hrabrosti u situaciji nasuprot tome kako naš predsednik reaguje u društvu autoritarnih figura.



Nevažno da li se radi o Saudijskoj Arabiji, Severnoj Koreji, Rusiji ili Turskoj. U poređenju sa Silverom, on je besmislen, impotentan i kukavica je. Silver je na drugoj strani stao uz našu naciju i uz principe", zaključio je Popovič.

Kurir sport

Kurir