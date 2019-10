EKSKLUZIVNO! SELEKTOR ŠAMPIONA SVETA SERĐO SKARIOLO ZA KURIR: Srbija je i dalje najbolji tim Evrope!

Serđo Skariolo, komandant moćne Španije, napravio je najznačajniji korak u karijeri. Postao je šampion sveta, a na tom putu uspeo je da sruši i Srbiju.



Harizmatični italijanski trener u intervjuu za Kurir priča o tome kako je „furija“ inatom epitet autsajdera razbila u paramparčad, o prijatelju Saši Đorđeviću i zašto misli da su „orlovi“ i dalje najbolji tim Evrope.



Dugo ste na klupi Španije, a prvi put ste šampion sveta, kakav je osećaj?



- Sjajan, naravno, mnogi od nas se prvi put penju na krov sveta. Posebno što se to desilo neočekivano. Ako vratite film, videćete da su sve prognoze smeštale Španiju na pozicije od petog do osmog mesta. Jedna vrlo ozbiljna analiza pre početka takmičenja nas je proglasila mogućim najvećim razočaranjem Svetskog prvenstva - kaže Skariolo.



Da li je u tome ležao deo tajne vašeg uspeha?



- Upravo tako. Bez obzira na sve što smo postigli u poslednjih desetak godina, na borbenost, zajedništvo, na visok nivo košarke, prognoze za nas su bile ekstremno pesimistične. A mi smo onda zaigrali tvrdu košarku. Dobra odbrana, protok lopte, rotacija igrača u kojoj je svako imao svoju ulogu... I svako je dao doprinos u napadu, a svi zajedno, naglašavam - svi, još veći u defanzivi tako što su pomagali jedan drugom. Na kraju, košarka je jednostavan sport. Ako niste sebični, ako igrate kolektivnu odbranu, onda ste na dobrom putu da izgradite pobednički tim.



Da li ste razgovarali Sašom Đorđevićem posle poraza od vašeg tima?



- Jesam. Zapravo, sreli smo se nekoliko dana kasnije u hotelu. Uvek vodimo prijatne i prijateljske razgovore. Kratko smo pričali o toj utakmici, a mnogo više o drugim košarkaškim temama.



On je odmah posle poslednjeg meča u Kini objavio da se povlači. Da li vas je to iznenadilo?



- Tada mi nije rekao da namerava da se povuče. Nisam se osećao loše zbog toga jer je on to saopštio na mestu gde je trebalo i kada je trebalo. Nisu to stvari za neformalne razgovore među prijateljima. Uostalom, poneo se kao pravi profesionalac.



Koja je vaša poruka navijačima u Srbiji?



- Ja sam apsolutno niko da bih slao neke poruke navijačima u Srbiji. Znam da je ljudi u vašoj zemlji izuzetno poznaju košarku, mogu sami da izvuku zaključke. Ali ono što mogu da kažem jeste da je vaš tim daleko najbolji u Evropi i da će biti najbolji u narednih deset godina. To ne sme da stvori pritisak da oni moraju da pobede svaku utakmicu sa dvadeset poena razlike. To se neće dogoditi, čak iako su najkvalitetniji u Evropi i verovatno drugi na svetu. Mnogo faktora utiče na oblikovanje favorita. Želja kod Srbije nikada nije bila u pitanju, momci su se trudili do samog kraja prvenstva. Pobedili su SAD, kao i u meču za peto mesto.



Znate li da se to kod nas shvata kao tragedija?



- Nije tragedija u sportu kada se tim trudi i takmiči, tragedija je kada toga nema, kada igrači ne poštuju jedni druge, stručni štab, savez... U vašem slučaju to nije tako. Naredno takmičenje će biti najvažnije, to su Olimpijske igre. Ubeđen sam da će Srbija biti na podijumu, to svi poznavaoci košarke misle. Želim vam svu sreću, naravno, izuzetak je meč sa Španijom (smeh). Imate veliki pozdrav i zagrljaj od Serđa.

Realnost

NISTE IZGUBILI OD TAMO NEKIH

EKIPA, NEGO OD ŠAMPIONA SVETA foto: Dado Đilas Kako ste videli igre reprezentacije Srbije na Mundobasketu u Kini?

- Imam mnogo prijatelja u Srbiji, ne želim da idem u duboke analize jer nisam detaljno upoznat sa situacijom u vašoj reprezentaciji. Naravno, svi su očekivali da na kraju vide Srbiju na mnogo višoj poziciji. Niste izgubili od nekih loših ekipa, nego od svetskog šampiona i tima koji je igrao finale, dakle, od dve reprezentacije koje su se pokazale kao najbolje na turniru.

LIČNA KARTA Serđo Skariolo

Rođen: 1. april 1961.

Grad: Breša

Početak: Asistent u Breši

KARIJERA Profi Pezaro, Aurora, Fortitudo, Taukeramika, Real, Unikaha, Himki, Armani, Laboral Kuća, Toronto (asistent), Španija.

Uspesi

Reprezentacija: šampion sveta (2019), šampion Evrope (2009, 2011, 2015), srebro na OI (2012), bronza na OI (2016).

Klubovi: šampion Španije (2000, 2006), šampion italije (1990), španski kup (1999, 2005), šampion NBA.

