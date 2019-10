PROCURIO VIDEO STRAŠNE MAKLJAŽE! Boban Marjanović se u gradskoj biblioteci POTUKAO sa Kijanu Rivsom! Pogledajte kako izgleda kada Bobi ŠAMARA (VIDEO)

Boban se u jednoj sceni sukobio sa Kijanu Rivsom u biblioteci, a do skoro smo imali samo hajlajte tog filma.

Za sve one koji nisu imali priliku da pogledaju, film izvukli smo deo u kojoj je Marjanović u glavnoj ulozi zajedno sa Rivsom.

Marjanović, koji u filmu glumi negativca Ernesta, i Rivs se, nakon jednog dijaloga, sukobljavaju. Bobi je zatim potegao nož a onda kreće opšta makljaža.

Inače, Bobi je u maju o druženju sa Rivsom rekao:

- Osećao sam se sjajno što sam radio sa jednim od najboljih glumaca. Veliki je profesionalac, kao što smo i mi košarkaši na treninzima. Sve ovo je bilo novo za mene, gluma, scene tuče... On mi je dao neke važne smernice, uputio me na detalje: kad da pričam sporije jer to je, u principu vrlo važno, pošto gledaoci vole da čuju trenutak kad je počeo razgovor.

Podsetimo i to da je Marjanović tokom leta promenio klub i da će ove sezone igrati za Dalas.

Kurir sport

Kurir