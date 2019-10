MIROSLAV NIKOLIĆ OPET IMA KLUB: Muta u nemogućoj novosadskoj misiji

Novi Sad je željan košarke, a legendarni Muta Nikolić učiniće sve da domaća publika dobije klub za koji će navijati i utakmice koje će sa oduševljenjem gledati!



Iskusni stručnjak i doskorašnji član stručnog štaba reprezentacije Srbije Miroslav Nikolić pre samo nekoliko dana preuzeo je Vojvodinu.



- Prihvatio sam poziv ljudi iz kluba i na ovo gledam kao na izazov. Iskreno, situacija je takva da faktički gore i ne može da bude... Da ne verujem u napredak Vojvodine, ne bih ni došao. Klub je bio pred gašenjem, ali stigla je nova uprava i ambicije su da se klub zasad održi u Košarkaškoj ligi Srbije - rekao je Muta za Kurir.



Od početka KLS prošla su tri kola, a Vojvodina još nije uspela da upiše prvu pobedu.



- Do sada su izgubljenje sve utakmice, ali tek smo na početku rada. Ovo je jedna mlada ekipa, to su sve talentovani klinci željni rada. Malo smo zakasnili sa stvaranjem tima, trebaće nam još nekoliko iskusnijih igrača da bismo mogli da se borimo za opstanak, a sledeće sezone da pucamo i na više jer Novi Sad je željan košarke. To je prelep grad koji zaslužuje ozbiljan klub - zaključio je Nikolić.

Reč-dve o Zvezdi

GLAVA IM JE U EVROPI

Muta Nikolić prokomentarisao je i krizu kroz koju prolazi klub s Malog Kalemegdana.

- Ne znam šta se dešava tačno, ali normalno je da se u ABA ligi izgube neke utakmice. Mislim da je igračima glava u Evroligi i da je to najveći problem. Mora da se radi dobro, a Zvezda će sigurno biti među četiri ekipe kada se bude odlučivalo na kraju sezone.

(Kurir.rs / Anja Vukašinović / Foto:Marina Lopičić)

Kurir