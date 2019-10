TRENER ZVEZDE ANDRIJA GAVRILOVIĆ PRED BARSELONU: Svesni smo njihove snage, ali želimo pobedu!

Duel sa najskupljim timom Evrope za crveno-bele dolazi u trenutku odlaska trenera Milana Tomića, koga je nasledio dosadašnji pomoćnik Gavrilović.

"Svi znaju snagu i ciljeve Barselone ove sezone. I mi smo svesni toga, ali se naš zadatak zna - da napadnemo pobedu na svakoj utakmici Evrolige koju igramo ove sezone. Verujemo da možemo, a naša filozofija je da svako treba da pokaže na terenu da je bolji od Crvene zvezde", rekao je Gavrilović za klupski sajt.

On je pozvao sve navijače Zvezde da daju podršku u već rasprodato dvorani "Aleksandar Nikolić".

"Ne krijemo da je specifičan trenutak, ali baš zato sada očekujemo još veću i bučniju podršku sa tribina. Ubeđeni smo da neće izostati", kazao je Gavrilović.

Košarkaš Ognjen Dobrić podsetio je da je Barselona ovog leta dovela zvučna pojačanja kao što su Nikola Mirotić, Brendon Dejvis, Kori Higins, Malkolm Dilejni i drugi.

"Ulazimo u ovu utakmicu spremni. Barselona sa trenerom Svetislavom Pešićem ima jasan ciljem da se plasira vrlo visoko, čak i do trofeja Evrolige. Međutim, mi radimo naporno i želimo da se prikažemo pred našim navijačima u najboljem svetlu. Verujem da uz bučnu podršku sa tribina možemo do dobrog rezultata koji bi nam doneo mnogo", zaključio je on.

Crveno-beli biće bez povređenog Derika Brauna, koji će pauzitati dve nedelje.

Utakmica između Crvene zvezde i Barselone igra se sutra sa početkom u 21 sat.

Kurir sport / Beta

