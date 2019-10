VELIKI SRPSKI TALENAT U KOŠARCI IMA JASNU ŽELJU Aleksa Uskoković: Hoću da igram Evroligu! Najbolje bi bilo u dresu Zvezde!

Najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg toka ABA lige bez svake sumnje je ekipa FMP. „Panteri“ u uvodna tri kola regionalnog takmičenja imaju isto toliko pobeda i nalaze se na deobi prvog mesta sa Cedevita Olimpijom, ispred Zvezde i Partizana, koji imaju po poraz.



Očigledno je trener Vladimir Jovanović odlično posložio sve kockice. Uz iskustvo koje je stekao i kontinuitet u radu koji ima u timu iz Železnika, dobro je procenio mogućnosti svojih mladih igrača i uz nesumnjivo njihovu veliku želju za dokazivanjem, stvorio ekipu koja je evidentno kadra da se nadigrava sa svima u regionalnom takmičenju:

- Za nas je ovaj početak sezone kao iz snova, pogotovo ako se u obzir uzme činjenica da smo dve od tri pobede upisali na gostovanjima, protiv Krke u Novom Mestu i Cibone u Zagrebu. Međutim, ne treba da se opterećujemo pozicijom na tabeli, već samo da se fokusiramo na poboljšanje igre, jer sigurno imamo još dosta prostora za napredak - kaže mladi plejmejker FMP Aleksa Uskoković, a prenosi portal Espreso.rs



Aleksa Uskoković prošao je sve mlađe kategorije Zvezde. S crveno-belima osvajao je titule u pionirskoj, kadetskoj i juniorskoj konkurenciji, bio je MVP juniorskog prvenstva Evrope 2017. godine u Slovačkoj, a pažnju na sebe u seniorskoj konkurenciji skrenuo je još prošle sezone. Portal Espreso.rs podseća na njegov svojevrstan podvig kada je u finišu meča s Igokeom ubacio poslednjih devet poena svoje ekipe za preokret i trijumf nad timom iz Laktaša.

- Dobro se sećam te utakmice. Tako se sve namestilo u tom trenutku. Ušao sam sa klupe pri kraju meča, rezultat je bio tesan, a ja sam nanizao te poene. Iskoristio sam priliku, dao sve od sebe da pomognem timu, a ono što mi je bilo posebno drago jeste da se kasnije ispostavilo da je to bio jedan od ključnih trijumfa u toj sezoni i uvertira naših boljih rezultata. To je bez svake sumnje bila jedna od mojih najboljih utakmica.



Kao najveće dostignuće u karijeri koja je tek u začetku Uskoković izdvaja:

- Osvajanje zlatne medalje s juniorskom reprezentacijom Srbije 2017. u Slovačkoj u kojoj sam bio i kapiten. To je zaista vrhunski rezultat koji smo napravili, a ja tek sad shvatam i postajem svestan koliko je to bilo teško ostvariti. Takođe, taj osećaj potpunog trijumfa je prelep, to ne može rečima da se opiše, već samo da se doživi. Taj uspeh mi je mnogo značio da kao igrač dobijem preko potrebno samopouzdanje.



Za kraj, ovaj ogromni talenat je otkrio cilj.

- Iskreno, najveća želja mi je da igram u Evroligi. Ne žurim nigde, ali to je cilj koji sam sebi postavio. Ne bih sada pričao o ekipi, ali idealno bi bilo kada bi to bilo u dresu Crvene zvezde - zaključio je Uskoković, a preneo portal Espreso.rs.



Uzori LEBRON I TEO OMILJENI IGRAČI

Uskoković kaže da kroz detinjstvo nije imao košarkaškog uzora, ali da je najviše voleo da gleda Lebrona Džejmsa i Miloša Teodosića. - To su mi dva najomiljenija igrača. Tea još nisam imao priliku da upoznam i moram da priznam da mi je to velika želja - kaže Uskoković. foto: Kurir, AP



Pre košarke HTEO DA BUDE TENISER

Pre košarke, Uskoković je trenirao tenis. - Dosta nade sam polagao u to da budem teniser. Vrlo rano sam počeo da treniram tenis i tome sam želeo baš da se posvetim. Međutim, vremenske prilike ili, bolje rečeno, neprilike imale su dosta uticaja na moju konačnu odluku da izaberem košarku. Tokom leta, kada je bilo mnogo turnira i dobrih uslova za treninge, fokus je bio u potpunosti na tenisu. Međutim, zimi se treniralo u balonima, u ne baš sjajnim uslovima, nije bilo mnogo turnira i tada bih se posvetio košarci. Sa 13 godina sam odlučio da ipak izaberem košarku i mislim da nisam pogrešio.

Kurir.rs / Goran Anđelković

Foto: Starsport

Kurir