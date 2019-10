SAOPŠTENJE KK CRVENA ZVEZDA PODIGLO VELIKU BURU U SRBIJI: Evo do kada zaista traje mandat Predragu Daniloviću!

Najveća bura u javnosti podigla se po pitanju mandata Predraga Danilovića na mestu predsednika ovog Saveza.

Naime, u jednom delu crveno-beli konstatuju sledeće:

- Naime, sadašnji predsednik KSS-a izabran je sa mandatom do 21.02.2019. godine, kada je trebalo da istekne mandat Draganu Đilasu, prethodnom predsedniku KSS , koji je izabran 21.02.2015. godine. Opšte je poznato da je Dragan Đilas podneo ostavku i da je 15.12.2016. godine izabran sadašnji predsednik KSS-a ali ne na izbornoj Skupštini, i to do kraja mandata Dragana Đilasa, a to je 21.02.2019. godine - deo je saopštenja.

Ipak, ispostavlja se da ovo nije baš najtačnije. Naime, na izbornoji skupštini Predrag Danilović je 15. decembra 2016. legitimno izabran za predsednika srpske kuće košarke. U članu 90. zakonika KSS piše da njegov mandat važi od tog momenta sledeće četiri godine. Što znači da njegov mandat ističe tek za godinu dana.

Za sredu je zakazana skupština KSS-a na kome će verovatno biti odgovoreno na mnoge "nepoznate" koje su saopštenju naveli crveno-beli.

