TRIJUMF POD OBAVEZNO! Gavrilović: Na terenu nema prijateljstva, pobeda je imperativ! Davidovac: Imaju Šveda, ali na našem terenu mi se pitamo!

"Radio sam sedam godina u Himkiju i za taj klub me vežu brojne uspomene, osvojili smo i dva trofeja Evrokupa, i radujem se utakmici sa bivšim glavnim trenerom Kurtinaitisom. Ali, na terenu nema prijateljstva, mnogo nam je važna ova utakmica i pobeda u njoj. Svesni smo dobrog momentuma i poslednjih rezultata Himkija, ali pred našim navijačima pobeda je imperativ i to na bilo koji način", rekao je Gavrilović.

Svoja očekivanja pred meč sa ruskom ekipom izneo je i Dejan Davidovac.

"Očekuje nas meč sa ekipom koja je u dobrom ritmu i momentu, koja stiže u Beograd nakon ubedljve pobede nad Panatianikosom u Moskvi. Nećemo imati puno vremena da se spremimo za ovu utakmicu, ali su isti uslovi za obe ekipe. Himki igra dobro ove sezone, zna se da ih predvodi Šved, ali to je tim koji je ispunjen odličnim igračima na svim pozicijama. Doveli su Mozgova, Jerebka, Jovića, što govori o njihovim ambicijama ove sezone.Mi sa druge strane moramo da budemo konstantni, jer nas je to dosta koštalo u nekim prethodnim utakmicama. Uz veliku podršku sa tribina ali i našu energiju na parketu možemo do povoljnog rezultata", rekao je Davidovac.

Posle pet odigranih kola crveno -beli imaju skor 1-4, dok je ruski tim pri vrhu tabele sa četiri pobede i samo jednim porazom.

