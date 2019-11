BRAVO! Muška 3x3 reprezentacija Srbije i zvanično na Olimpijskim igrama 2020. u Tokiju!

Prvi put će 3h3 košarka imati svoje mesto na Olimpijskim igrama, a time je značaj učešća naše reprezentacije veći.

U Ucunuomiji se 2. i 3. novembra održava finalni turnir FIBA 3h3 Masters serije, te je zato ovaj grad i odabran za domaćina ceremonije. Takođe treba naglasiti da je datum održavanja ceremonije takođe simboličan, jer se svake godine 1. novembra pravi „presek“ FIBA 3h3 rang liste federacija, te se na osnovu pozicije svake od federacija u svakoj od kategorija (seniori, seniorke, U23 muškarci i žene, U18 – juniori i juniorke), upućuju pozivi federacijama za učešće njihovih selekcija na svetskim takmičenjima u organizaciji FIBA 3h3.

Na ceremoniji kojoj su bili prisutni i predsednik FIBA Hamane Nijang uz generalnog sekretara FIBA Andreasa Zaglakisa, FIBA je objavila imena po četiri reprezentacije u ženskoj i muškoj konkurenciji koje će direktno, na osnovu pozicije federacije na FIBA 3h3 rang listi, biti učesnici Olimpijskih igara u Tokiju. U muškoj konkurenciji su to: Srbija, Rusija, Kina i Japan. Kod žena su direktni učesnici Olimpijskih igara reprezentacije Kine, Rusije, Mongolije i Rumunije. Treba imati na umu da je u svakoj od kategorija moguće imati maksimalno dve ekipe sa istog kontinenta (FIBA zone), a domaćin Japan ima samo šansu za jednim predstavnikom – ženskom 3h3 reprezentacijom.

Predsednik KSS Predrag Danilović izuzetno je zadovoljan što su srpski basketaši dobili vizu za Olimpijske igre u Tokiju.

– Ovo je ogroman uspeh za Košarkaški savez Srbije i kompletnu srpsku košarku, za sve ljude koji su poslednjih godina angažovani u našoj 3h3 košarci! Ponosan sam na igrače koji su nosili i koji nose dres naše države, osvajaju medalje na svetskim i evropskim prvenstvima i koji su sigurno najzaslužniji što se Srbija direktno plasirala na Olimpijske igre 2020. Verujem da će naši momci napraviti dobar rezultat u Tokiju – rekao je predsednik KSS Predrag Danilović.

Pored imenovanja naše reprezentacije kao direktnog učesnika 3h3 turnira u okviru Olimpijskih igara u muškoj konkurenciji, na zvaničnoj ceremoniji u Ucunomiji je imenovano i po 20 ekipa u obe konkurencije koje će kroz kvalifikacioni turnir koji se održava od 18. do 22. marta sledeće godine u Indiji pokušati da se izbore za po još tri „vize“ za odlazak na Olimpijske igre. Pored domaćina kvalifikacionog turnira Indije, ostali sigurni učesnici će biti reprezentacije koje su u obe kategorije osvajale medalje na ovogodišnjem FIBA 3h3 Svetskom prvenstvu održanom u Amsterdamu, kao i ekipa Japana koja nije ostvarila plasman na osnovu rang liste. Treba naglasiti da, koristeći sistem univerzalnosti, maksimalno je učešće do deset reprezentacija sa istog kontinenta, uz minimum od 30 različitih zemalja koje učestvuju, što znači da je maksimalan broj reprezentacija koje učestvuju u kvalifikacijama u obe kategorije (sa ženskom i muškom reprezentacijom) šest. Poslednjih deset mesta u kvalifikacijama u svakoj od kategorija će biti obezbeđeno na osnovu plasmana na FIBA 3h3 rang listi. Kvalifikacioni turnir koji je predviđen da se održi u martu 2020. godine u Indiji, kao što je rečeno, daće još po tri predstavnika u svakoj konkurenciji, dok će se za još po jedno preostalo mesto u svakoj od kategorija reprezentacije boriti na dodatnom kvalifikacionom turniru koji će se održati u aprilu 2020. godine (mesto održavanja još uvek nije određeno). Taj turnir će biti specifičan po tome što će učešće na njemu imati samo po šest ekipa u svakoj kategoriji, kao i četvrtoplasirani i petoplasirani tim sa rang liste koji se nije do tog trenutka kvalifikovao za Olimpijske igre a pri tom nije imao predstavnika u košarci na prethodna dva izdanja Olimpijskih igara (kako u ženskoj, tako i u muškoj kategoriji).

Evo šta su nakon ceremonije rekli dosadašnji reprezentativci Srbije u 3h3

košarci:

Dejan Majstorović:

– Sada je i zvanično obezbeđeno učešće na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine, a zasluge za to pripadaju svim igračima i ekipama iz Srbije koji postižu sjajne rezultate širom sveta, kao i Košarkaškom savezu Srbije koji je organizovao veliki broj fenomenalnih turnira ove i prethodnih godina. Svi smo, naravno, presrećni što ćemo igrati sledeće godine u Tokiju. Kao i uvek kada se igra za reprezentaciju Srbije cilj je medalja. Uveren sam da ćemo važiti za favorite za osvajanje medalja na Olimpijskim igrama. To nam je svakako najbitniji turnir sledeće godine i sve ćemo podrediti tome jer želimo da osvojimo medalju u Tokiju.

Stefan Stojačić:

– Presrećan sam što smo ostvarili plasman na Olimpijske igre u Tokiju sledeće godine. Mislim da je to nešto što je donekle bilo očekivano, ali je svakako ova godina bila najvažnija i jedina važna za to. Sada smo kao federacija na kraju godine definitivno zauzeli prvo mesto i time ostvarili direktan plasman na Olimpijske igre sledeće godine. Predstoji nam sada spremanje za to takmičenje i borba za to mesto u reprezentaciji koja dolazi iz države koja dominira u ovom sportu. Svakako smo mi i glavni pretendenti za neku od medalja, ali na samim OI neće biti lako, jer će se sve reprezentacije maksimalno fokusirati na taj turnir.

# Na kvalifikacionom turniru za OI koji će se održati od 18. do 22. marta 2020. u Indiji reprezentacije će biti podeljene u sledeće grupe:

MUŠKARCI

A GRUPA

Mongolija

Poljska

Brazil

Turska

Španija

B GRUPA

SAD

Litvanija

Belgija

Koreja

Novi Zeland

C GRUPA

Slovenija

Francuska

Katar

Filipini

Dominikanska Republika

D GRUPA

Holandija

Letonija

Kanada

Hrvatska

Indija

ŽENE

A GRUPA

Francuska

SAD

Nemačka

Urugvaj

Indonezija

B GRUPA

Iran

Japan

Ukrajina

Turkmenistan

Australija

C GRUPA

Holandija

Estonija

Belorusija

Mađarska

Šri Lanka

D GRUPA

Italija

Kineski Tajpeh

Češka

Švajcarska

Indija

