ATAMAN JE IDIOT: Darko Miličić pobesneo zbog napada trenera Efesa na Vasu Micića! Evo šta kaže bivši NBA as

Postupak trenera Efesa Ergina Atamana posle poraza od Panatinaikosa u Atini, kada je javno prozvao Vasu Micića kao najvećeg krivca za taj poraz, izazvao je veliku pažnju širom košarkaške Evrope.

Brojne su reakcije, mnogi smatraju da se turski stručnjak nije pedagoški poneo prema jednom od svojih najboljih igrača, koji je samo dva dana ranije bio najzaslužniji za pobedu nad Crvenom zvezdom.

Atamanov postupak razbesneo je i našeg nekadašnjeg reprezentativca i NBA igrača Darka Miličića, koji je bez pardona rekao šta misli o svemu tome.

''Ne poznajem Vasu lično, ali nema većeg profesionalca od njega. Pa on je na Mundobasketu igrao i kad mu je umrla majka. Nosilac je Efesove igre, a to što ga je Ataman napao govori o njemu da je mali trener i još manji čovek. Da ne kažem idiot. Ako je imao zamerke, zašto mu to nije rekao nasamo, već je morao onako javno. Takvi treneri nemoć i neznanje pokažu kada napadnu svog najboljeg igrača. Ali neka, proradiće kod Micića srpski inat, biće opet najbolji već u sledećoj utakmici'', poručuje Miličić, a prenosi ''Srpski telegraf''.

Kurir sport/ Srpski telegraf

Kurir