SONJA PETROVIĆ PORUČILA: Želimo da ova generacija nastupi na Olimpijskim igrama!

Srpska košarkašica Sonja Petrović rekla je danas da će sadašnja generacija nacionalnog tima uskoro "završiti svoju priču" i istakla da njene saigračice i ona žele da to bude na pravi način, na Olimpijskim igrama.

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije počinje novi ciklus kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo utakmicom protiv Turske 14. novembra. Sonja Petrović neće biti na terenu jer se oporavlja od povrede, ali će biti uz ekipu protiv Turske.

"Bitno mi je da sam uz ekipu i da ne propustim ciklus iako neću moći da igram jer od ovoga krećemo za ono što je najbitnije, a to je kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre", rekla je Sonja Petrović novinarima u Beogradu.

Ona je istakla da se nada da će Srbija dobiti domaćinstvo za organizaciju kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre.

"Svi smo svesni da će ova generacija uskoro završiti svoju priču i želimo da to bude na pravi način, na Olimpijskim igrama i eventualnim rezultatom tamo. Ali, rezultati nisu sve, gledamo svoju zaostavštinu, šta će ostati posle nas", rekla je Sonja Petrović.

Upitana o završetku karijere, ona je kazala da je "nažalost mnogo puta razmišljala o tome".

"Nemam definitivne planove, oni obično padaju u vodu. Želja je Tokio i onda da se ponovo vaga situacija. To je trenutak koji će pokazati šta dalje. Uvek sam verovala da je vodećim igračima mnogo bitno da znaju kada treba da se sklone... Nisam ubedjena da će one bez mene propasti, ima ko da me zameni", rekla je Sonja Petrović.

