ANDREA TRINKIJERI PRED TOFAŠ: Zanima me pobeda, ili poraz sa manjom razlikom nego u Beogradu!

"Želimo dobru utakmicu i pobedu, to me zanima. Iskreno, zanima me i poraz manjom razlikom nego što je smo mi njih pobedili na našem terenu", rekao je Trinkijeri novinarima u Beogradu.

Partizan će gostovati Tofašu u sedmom kolu Evrokupa.

"Opet teško gostovanje, opet teška utakmica. Imamo nekoliko igrača koji još nisu sposobni, ali imaćemo dva dobra treninga i nadam se da će to puno da pomogne. Moraćemo da igramo glavom", kazao je trener Partizana.

Pohvalno je govorio o turskom timu.

"Napadački tim, koji 100 komada može lako da postigne. To smo osetili kod nas u prvom poluvremenu. Uspeli smo da ih uhvatimo. Moraćemo odbrambeno da budemo izuzetno koncentrisani, kao i na detalje, iskusne igrače", kazao je Trinkijeri.

Utakmica će se igrati u sredu od 18.00 u Bursi.

Kurir sport / Beta

Kurir