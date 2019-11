MEGA DOČEKUJE PRIMORSKU Milojević: Da ih uvedemo u ritam koji nama odgovara (FOTO)

Trener košarkaša Mega Bemaksa Dejan Milojević rekao je da veruje da njegova ekipa može do pobede protiv Primorske ako uvede protivnika u svoj ritam.

"U nedelju igramo protiv Primorske koja je već u ovom delu sezone uspela da dobije Crvenu zvezdu, Partizan i Budućnost, tri od četiri glavna favorita za titulu. U pitanju je vrlo iskusna i čvrsta ekipa protiv koje moramo da prikažemo veću želju za pobedom jer to najčešće bude odlučujuće u ovakvim mečevima", rekao je Milojević za klupski sajt.

Košarkaši Mege sutra nastavljaju sezonu u ABA ligi kada će u okviru sedmog kola dočekati Koper Primorsku.

"U prošlom kolu protiv Krke smo popravili igru u odnosu na neke ranije mečeve, ali to nažalost nije bilo dovoljno za pobedu u Novom Mestu. Dobro i kvalitetno radimo na treninzima, idemo na bolje i nadam se da će se to videti već u nedelju. Ako uvedemo ekipu Primorske u ritam meča koji nama odgovara, verujem da možemo do pobede koja bi sigurno digla ekipu pred izazove koje slede", rekao je Milojević.

Posle šest odigranih kola ABA lige, Mega je zabeležila jednu pobedu, a Primorska četiri.

Kapiten Mege Edin Atić je istakao da njegova ekipa u predstojećem meču mora da se bori i gine za svaku loptu.

"U nedelju igramo jako bitnu utakmicu za nas protiv kvalitetnog protivnika. Mi u ovoj utakmici nemamo pravo na kiks, moramo da se borimo i ginemo za svaku loptu. Sigurno nam neće biti lako, ali verujem u našu ekipu, da uz zajedničku borbu i jaku želju, možemo da dođemo do pozitivnog rezultata", rekao je Atić.

Utakmica se igra sutra od 12.00 u Hali sportova "Ranko Žeravica".

