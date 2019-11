DONČIĆ: ŽELEO SAM DA POBEDIM LEBRONA! DŽORDŽ: Još uvek je beba, kad poraste biće zastrašujući! (VIDEO)

"Imao sam samopouzdanje prošle sezone, ali je očigledno da ove igram bolje nego prošle. Za sada", rekao je Dončić

On je istakao i da igra mnogo zavisi od "mentalnih stvari".

"Takođe, samopouzdanje je mnogo važno", dodao je Dončić.

Mlada zvezda NBA lige se podsetila utakmice protiv Lejkersa.

"Lebron Džejms je veliki igrač. Bio je moj idol kad sam bio mlađi, želeo sam da pobedim tu utakmicu. Bio je to poseban momenat, pamtiću to", dodao je Dončić.

foto: AP

On se još protekle sezone profilisao kao lider Meveriksa, ali je sada to i potvrdio.

"Uvek sam mislio da mogu da budem lider nekog tima. Imamo grupu mladih igrača koji još mogu da se izgrade. Bićemo još bolji", istakao je Dončić.

Posle četiri uzastopna meča sa najmanje 30 poena i 10 asistencija, Slovenca su protekle noći konačno zaustavili Los Anđeles Klipersi.

Oni su koristili nekoliko defanzivaca ne bi li ga omeli i uspeli su u tome.

Dončić je pogodio samo 4 od 14 šuteva iz igre, nijedan od osam za tri poena, pa je meč završio sa 22 poena uz 8 skokova i 6 asistencija.

Pol Džordž i Kavaj Lenard su pokazali da je pred 20-godišnjim slovenačkim košarkašem dug put do vrhunskog košarkaša.

"On je još uvek beba. Ima mnogo toga da naučiti. Ali će on to shvatiti. Već je sjajan, pa će biti zastrašujući. Biće strašno kada sve shvati kako treba i kada krene ka najboljim godinama", rekao je Pol Džordž

foto: AP

