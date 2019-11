MARINA MALJKOVIĆ NAKON ŽREBA: Domaćinstvo nam daje dodatnu snagu i odgovornost, Olimpijske igre su san snova

"Mislim da je velika čast i privilegija što je i košarkašima i nama omogućeno da kvalifikacione turnire igramo kod kuće, pred svojim navijačima. To nam daje dodatni motiv i snagu, a mojim košarkašicama i meni podiže odgovornost na najviši nivo da se prikažemo u što boljem svetlu i obezbedimo plasman na Olimpijske igre u Tokiju. Kada pričamo o sastavu naše grupe, moramo biti svesni i prihvatiti jasnu razliku u kvalitetu između muških i ženskih selekcija koje dolaze iz Afrike. U ženskoj košarci fizička snaga ozbiljno dolazi do izražaja, što retki i vrsni poznavaoci ženske košarke jako dobro znaju. Afrika je istinski napredovala u ženskoj košarci u poslednje vreme i njihove igračice su dominantne pre svega u francuskoj i u španskoj ligi. Njihova fizička sprema pravi veliku razliku, mnogo veću nego u muškoj košarci. Što se Sjedinjenih Država tiče, ogromno mi je zadovoljstvo što smo u istoj grupi i nadam se da će doći u najboljem sastavu, da bi ljudi shvatili koliko je ženska košarka lepa, da bi shvatili bogatstvo ženske košarke i ja se nadam da ćemo videti pravi „Drim tim“ u Beogradu u februaru."

Ona je takođe istakla značaj koji nosi ženski kvalifikacioni turnir koji je na programu od 6. do 9. februara 2020. godine u beogradskoj „Dvorani Aleksandar Nikolić“.

U pitanju su kvalifikacije za Olimpijske igre. Ogroman je značaj ovog takmičenja u celom svetu, jer svi žele da budu u Tokiju. Kada to kažem, onda da napomenem situaciju koja me je dočekala u Šangaju kada sam se vratila sa kvalifikacija prošle nedelje. Dve najbolje igračice moje ekipe neće trenirati sa nama ni igrati za Šangaj cele ove sezone, kako bi se pripremale za Olimpijski turnir 3×3, jer je to pitanje nacionalnog značaja. Uz sve ovo što sam navela, imamo jako malo dana za pripreme na raspolaganju, što je veliki problem. Neće biti lako, ali ženska košarkaška reprezentacija nikad ne odustaje od svoje devize da da sve od sebe na terenu, što je donosilo rezultate svih ovih godina, a posebno sada kada su u pitanju Olimpijske igre, jer je to za ovu generaciju san svih snova.

