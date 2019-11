PRAVI LALA NBA NIKOLA JOKIĆ: Briga me za statistiku, o sebi ne čitam ništa (FOTO)

Centar Denvera nije opterećen time koliko je poena ubacio, koliko puta je uhvatio loptu...

- Više me to ne zanima. Ova liga je u principu bazirana na statistici, sigurno da vam je to u glavi kad dođete ovde da igrate, ali meni to više nije važno - rekao je Nikola, a isto misli i kad je u pitanju titula MVP:

- Mislim da je s tim pričama gotovo. Trener, menadžer, vlasnik kluba, igrači... svi želimo samo da pobedimo. To je krajnji cilj. Tako i ja, čak i kad dam veći broj poena, kao što je bilo protiv Hjustona, ja toga nisam ni svestan. Uvek se iznenadim kad mi neko kaže.

foto: AP/David Zalubowski

Kaže da je odavno prestao da se opterećuje napisima u medijima i na društvenim mrežama u kojima se ocenjuje njegova igra. - Ne čitam više ništa, prestao sam. Ljudi samo mogu da pretpostave neke stvari. Mogu da budu u pravu ili ne - dodao je on. Denver post konstatuje da Jokić svoju obavezu u NBA da razgovara s novinarima uvek završava sarkastično rečenicom: „Bilo mi je zadovoljstvo.“

Kurir / P. G. Foto: AP/David Zalubowski

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir