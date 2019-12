POZNATI KOŠARKAŠKI AGENT PROGOVORIO O ODLASKU TOMIĆA IZ ZVEZDE: Radi se o stanju gde hemija nije bila adekvatna (FOTO)

U opširnom intervjuu za Mozzartsport, poznati košarkaški agent Marko Jelić govorio je o jednoj od aktuelnosti u poslednjih mesec dana, a to je odlazak Milana Tomića iz Crvene zvezde.

Stiče se utisak da to poglavlje nije zatvoreno na pravi način, tačnije da nije otkriveno da li je raskid saradnje sproveden na inicijativu trenera ili kluba?

“Vrlo je prosto. Milan je imao uspešnu prošlu sezonu i zajedno s kompletnim menadžmentom unapredio klub, ne samo na terenu, već i u drugim sektorima. U izuzetno jakoj konkurenciji prošle sezone u ABA ligi postigli su uspeh. Ove sezone su bila velika očekivanja. Neke stvari se nisu poklopile. Da li hemija ekipe, ili preveliki pritisak koji su zadali sami sebi... Milan je jednostavan čovek i osetio je da ekipi u tom momentu treba veliki šok. Nisu sporni porazi, niti je on otišao zbog poraza od Krke. Gubilo se od Krke ranije, biće ih verovatno i u budućnosti. Radi se o stanju gde hemija nije bila adekvatna. O detaljima ne bih da pričam, ne zato što ne mogu, već ne znam jer nisam bio unutra. Bilo bi neozbiljno da onda pričam o tome. Znam samo da su se Zvezda i Milan rastali u prijateljskim odnosima, sporazumno. Jednostavno, lako, nije nikom bilo drago zbog toga jer su rezultati prošle sezone bili uspešni, ali desilo se. Možda je to tada bio najbolji potez za klub“, rekao je Marko Jelić u intervjuu za Mozzartsport.

Milan Tomić se još za vreme rada u Zvezdi pominjao kao potencijalni trener Olimpijakosa, kakva je situacija oko njegovog sledećeg angažmana?

"On je trenutno u Atini i čeka sledeći posao. Ne nazire se još ništa. Bilo je mnogo natpisa u medijima, nagađanja o odlasku u Olimpijakos, ali i razlozima rastanka sa Zvezdom... Nikakav osnov nema priča da je Milanov motiv za odlazak bio poziv Olimpijakosa, odnosno njihov plan da ga angažuju kao trenera. On jeste dete Olimpijakosa, došao je tamo sa 17 godina i proveo narednih 25. Da li će se njegov povratak u klubu desiti sledeće godine, za dve, tri ili pet, prirodno je da on jednog dana postane trener Olimpijakosa. Ono što mogu da kažem za Milana jeste da će sigurno biti jedan od glavnih kandidata za trenera za bilo koji posao u Evropi koji mu pripada po kvalitetu. Trenutno je takvo stanje na tržištu da nema mnogo promena, tako da od kuće prati košarku i situaciju. Videćemo šta će doneti budućnost“, zaključio je Jelić za Mozzartsport.

