SEDAM VELIČANSTVENIH: Sedmorica Srba učestvovala u NBA meču između Sakramenta i Denvera! (VIDEO)

Naime, sedmorica Srba na ovaj ili onaj način bili su akteri utakmice odigrane prethodne noći.

Tri igrača na terenu, dva trenera na klupi i dva funkcionera na tribinama hale u Sakranentu.

Domaćini su pobedili su Denver 100: 97 posle preokreta i produžetka, a srpski igrači u oba tima nisu imali zapažene uloge, a njihove nastupe obeležilo je i loše šutersko veče

Nemanja Bjelica je imao dvocirene brojke u dve statističke kolone prikupio je 12 skokova i 10 poena uz šut iz igre 3/11 za 25 minuta na terenu..

Bogdan Bogdanović igrao je četiri minuta više i ubacio isti broj koševa (4/16, 2/8 za tri poena) uz pet asistencija.

U porazu Nagetsa, srspki centar Nikola Jokić na parketu je proveo 36 minuta, ubacivši samo sedam poena uz loš procenat šuta iz igre 3/11.

Uz to uhvatio je 10 lopti i podelio šest asistencija

U stručnom štabu Sakramenta ulogu asistenta obavlja novi selektor reprezentacije Srbije Igor Kokoškov

Kokoškovu je ovo sedma uloga asistenta u jednom NBA klubu posle Los Anđeles Klipersa, Finiksa, Klivlenda, Orlanda, Jute i Detroita, gde je osvojio NBA prsten 2004. godine.

Istu ulogu u Nagetsima obavlja javnosti manje poznati Ognjen Stojaković.

On je svojevremeno izjavio da uopšte nije iznenađen meterorskim usponom Nikole Jokića.

" Budućnost NBA lige je Nikola Jokić, to je svima jasno. Iako je veoma mlad, on je definitivno najbolji igrač Nagetsa. Oko njega se vrti igra čitavog tima. Saigrači su došli do tog stadijuma da dobro znaju da je Jokić lider ekipe u svakom pogledu. To je neverovatan uspeh za momka njegovih godina", jasno je još ranije najavio Stojaković.

Naravno opšte je poznato je Vlade Divac je generalni menadžer ekipe iz Sakramenta.

On je imenovao svog dugogodišnjeg saigrača i prijatelja Predraga Stojakovića za svog asistenta.

Peđina uloga u stručnom štabu će biti pomaganje Divcu oko menadžmenta ekipe.

