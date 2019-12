SRBIN, NACIONALISTA, NE KAJE SE ZBOG DRAŽINE TETOVAŽE Milan Gurović otvoreno pričao o ratu, a evo kako je govorio o ženi

"Košarkašu Milanu Guroviću zabranjuje se ulazak u Hrvatsku zbog fašističkih obeležja tetoviranih na njegovom telu", glasila je zabrana naših zapadnih komšija proslavljenom srpskom košarkašu čiju ruku krasi tetovaža Dragoljuba Draže Mihailovića.

Te 2004. godine, Gurović je igrao za beogradski Partizan i on tada nije bio u timu koji je igrao protiv Cibone u Zagrebu.

Gurović je nedavno govorio na temu tetovaže i kazao da se ne kaje zbog crteža na telu četničkog vojvode Dragoljuba Draže Mihajlovića.

"Sigurno je tada bilo naboja, ali ne kajem se. Ja jesam Srbin, jesam nacionalista, ali u Srbiji, BiH i Hrvatskoj kada kažeš reč nacionalista, svi te smatraju šovinistom. Imam mogo drugara Bošnjaka od Mulaomerovića, Sinaovića, Teletovića, svih tih momaka, ali to me ne zanima. Ja to gledam. Stojim iza svega. Ne moraš da mrziš nikoga. Bolje biti dobar komšija nego loš. Imao sam problema i to je bilo onako malo i da ne kažem nepromišljeno. Amerikanci drže svoje zastave, BiH i Hrvati svoje, ja volim svoju. Ne kajem se, možda je moglo biti i drugačije. Poštujem tuđe stavove i drugačije gledam na ljude i na taj prokleti i nesrećni rat. Svi su izginuli, izginula je sirotinja, a niti jedan general nije poginuo na ratištu", rekao je Gurović.

Jedan od najbojih šutera sa ovih prostora igrao je u karijeri za, između ostalog, Barselonu, Perister, AEK, Unikahu, Crvenu zvezdu i Partizan, a u intervjuu za magazin "Hello" ovako je pričao o braku sa suprugom Tanjom.

"Supruga i ja smo oduvek želeli veliku porodicu i presrećni smo što imamo njih četvoro. Pošto smo mladi postali roditelji, često se šalimo da ćemo mladi dobiti i unuče. I to bi nas beskrajno radovalo. Smeta mi što je poslednjih godina postalo pomodarstvo imati jedno dete. Pa, ima li veće radosti nego kad se u kući čuje dečja graja?", rekao je Gurović i dodao:

"Razmaženost nije opcija. Nismo od roditelja koji decu odvoze i dovoze. Vukman na trening ide peške, kao što sam i ja nekad činio. I nema četiri para patika, već jedne. Učim ih, pre svega, da budu dobri i pošteni ljudi. U ovo brzo, instant vreme teško je postaviti dobre temelje. U odnosu na moju generaciju, klinci su danas razmaženiji, nespretniji. Mi smo veći deo dana provodili napolju, u igri. Kad ste poslednji put videli dete koje se popelo na drvo? Nema toga, svi su „zakovani“ za internet", kazao je Gurović tada.

