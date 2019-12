CELA SRBIJA JE OVO ČEKALA: Jokić otkrio da li će igrati na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre u Tokiju! VIDEO

Srbija je dominantno osigurala mesto u avionu za Brazil, a MVP tog turnira je bio Nikola Jokić.

Četiri godine kasnije, slika bi mogla da bude ista. Srbija je ponovo domaćin kvalifikacionog turnira, a Jokić bi ponovo mogao da postane najkorisniji igrač.

Upravo je u razgovoru za sajt FIBA srpski centar nagovestio da će se staviti na raspolaganje selektoru Igoru Kokoškovu za turnir u Beogradu, a samim tim i na Igrama u Tokiju ako naši košarkaši obezbede ućešće.

"Ta 2016. godina, bilo je to fantastično iskustvo, jedno od najboljih u mojoj karijeri. Bilo je to prvi put da igram za reprezentaciju i osećao sam se sjajno. Odigrali smo jako dobro. Želeo bih da učinimo isto sledećeg leta kod kuće, i da se kvalifikujemo za Tokijo. Koristićemo iskustvo iz 2016. godine kako bismo došli do istog cilja na svom terenu. Moramo da brinemo korak po korak o svemu. Prvo, moramo da dobijemo svaku utakmicu na Kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre, to je prva faza naše Olimpijske misije. Biće naporno i kompetitivno, a mi ne možemo da mislimo da nam je mesto već garantovano zato što igramo kod kuće", rekao je Jokić.

Jokić bi voleo da zaigra u Tokiju.

"Olimpijske igre su fantastičan turnir, tako dobro iskustvo. Osvojili smo srebro 2016. godine i to je bilo zaista veliko dostignuće za srpsku košarku. Prvo, voleo bih da se Srbija kvalifikuje na Olimpijske igre, i da bude na toj svetskoj sceni pored mnogih talentovanih sportista iz naše zemlje. Srbi vole Olimpijske igre, i voleli bismo da budemo tamo i da napravimo još jedan sjajan olimpijski momenat narednog leta".

Kurir sport

Kurir