DUŠKO VUJOŠEVIĆ PONOVO U PARTIZANU? Evo šta je Ostoja Mijailović rekao o povratku legendarnog trenera! VIDEO

Tradicionalno prvi čovek crno-belih jednom mesečno odgovara na 10 najinteresantnijih pitanja navijača u vezi sa radom kluba i aktuelnim temama.

Jedno od pitanja odnosilo se na eventualni povratak Duška Vujoševića u klub, odnosno da li predsednik crno-belih "sme da pozove ili nađe mesto Dušku Vujoševiću u klubu".

"Sa Duškom VUjoševićem sam u stalnom komunikaciji. Na njegov poziv smo otišli na turnir u Klužu. Duško Vujošević uvek može da svrati u Partizan i popije kafu jer je deo Partizana. Glupo je govoriti o tome da li je Duško Vujošević zaslužan u Partizanu. To nije uopšte tema, ali to su pitanja i na neki način kritike onih koji kritikuju Partizan sa pitanjem, zašto Duško Vujošević nema nešto u Partizanu. Duško Vujošević sada ima neko drugo radno mesto i ima svoje lične probleme koje mora da rešava. Sada na pozicijama trenera, sportskog direktora i na ostalim funkcijama sede neki drugi ljudi i rade svoj posao. Da li ćemo sarađivati u budućnosti ili nećemo, to zavisi i od njega i od nas. Vrata su svakom otvorena u Partizanu. Partizan nije samo moj, već svih navijača Partizana. Partizan je i Partizan Duška Vujoševića", rekao je Mijailović u intervjuu za TV KK Partizan.

Kurir sport

Kurir