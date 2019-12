Nakon sinoćne utakmice protiv @partizanbc, ekipa @limogescsp je došla na oporavak u #cryosauna. Posle 4 utakmice u 10 dana, francuski tim je iskoristio boravak u Beogradu da svojim igračima obezbedi najbolji oporavak!

