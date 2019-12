SPREMA SE HAOS NA JADRANU Ostoja Mijailović: Mislim da ABA liga neće imati predstavnika u Evroligi!

Partizanov glavni cilj u 2020. godini biće povratak u Evroligu, ipak Mijailović nije siguran da će pobednik ABA lige uopšte dobiti priliku da se takmiči sa najboljim klubovima Evrope.

- Čisto sumnjam da će Evroliga naredne sezone dozvoliti učešće šampionu ABA lige, ukoliko on dođe do titule na isti način kao što se do nje dolazilo prethodnih godina. Mislim da je jedan od ključnih razloga zašto ABA nema zagarantovano mesto u EL baš to, iako drugi govore da to nije tačno. Siguran sam da EL želi regularnog prvaka ABA lige, pa bih svima želeo da poručim da igramo košarku, a ne da se bavimo nekim stvarima koji ugrožavaju ugled svih klubova - rekao je Mijailović.

