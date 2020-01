UŽIVO, KURIR U ARENI! Zvezda - Bajern (53:31), crveno-beli u opasnom ritmu! Štimac NEZAUSTAVLJIV, debi Pantera!

TOK MEČA:

DRUGA ČETVRTINA:

Kraj prvog poluvremena!

19. minut - 53:31 - Deveti poen Brauna na meču, Zvezda ima najveću prednost na dosadašnjem delu meča!

18. minut - 47:29 - Pogodio je Kuridža preko nezaustavljivog Monroa!

17. minut - 44:29 - Četrnaesti poen Monroa koji je najefikasniji na obe strane, Šakota sada traži tajm-aut kako bi prekinuo seriju gostiju.

foto: Starsport

15. minut - 43:24 - Panter je fauliran pri šutu za tri poena, nakon čega pogađa sva tri!

14. minut - 36:20 - Deseti poen Štimca na meču, najefikasniji je na obe strane.

13. minut - 34:17 - Prva trojka Bajerna na meču, pogodio je Peteri Koponen.

foto: Starsport

12. minut - 29:15 - Sedmi poen Davidovca, sada sa penala!

11. minut - 28:13 - Trojka Davidovca za prve poene u drugom kvartalu!

PRVA ČETVRTINA:

10. minut - 25:13 - Braun sa penala donosi najveću prednost Zvezdi u dosadašnjem delu meča za kraj prvog kvartala!

10. minut - 22:13 - Novi koš Štimca koji dominira pod obra obruča!

9. minut - 20:11 - Četvrti poen Štimca na meču! Pred početak meča Zvezda je poklonima darivala svoje bivše igrače koji sada nastupaju za Bajern.

1 / 2 Foto: Starsport

8. minut - 16:11 - Prvi poeni Lesora na meču za preki Zvezdine serije.

7. minut - 16:9 - Posle prvog poena brauna iz igre, Vladimir Štimac ubacuje prve poene u Zvezdi nakon povratka na Malog Kalemegdana!

6. minut - 12:9 - Šesti poen Kuzmića! U igru je ušao Vladimir Štimac, ovo je njegov debi po povratku u Zvezdu.

foto: Starsport

5. minut - 10:9 - Posle krađe Branko Lazić zakucava na drugoj strani i donosi Zvezdi prvu prednost.

4. minut - 6:9 - Četvrti poen za Kuzmića na meču!

3. minut - 4:7 - Lako pogađa Lorenco Braun. Njegovi prvi poeni na meču.

2. minut - 2:6 - Simanić pogađa prvi koš za Zvezdu, Monro je na drugoj strani sve ubacio za Bajern!

1. minut - 0:4 - Oba koša pogodio je Greg Monro. Delije zvižde Lučiću, bivšem igraču Partizana.

1. minut - Utakmica je počela!

1 / 3 Foto: Kurir sport/Marko Baljkas

Pred početak utakmice minutom ćutanja svi prisutni su odali poštu Dejvidu Sternu, čoveku koji je značajno doprineo svetskoj košarci i koji nas je juče napustio.

U Zvezdinom rosteru nema Filipa Čovića i Majkla Odža.

Centar Crvene zvezde Vladimir Štimac rekao je pred utakmicu sa Bajernom iz Minhena da njegova ekipa može da izgubi, ali ne sme da izađe sa parketa sa znanjem da nije dala maksimum na terenu i najavio je napad na sve trofeje.

"Svima za početak srećna Nova godina i sve najbolje u 2020. Naše želje u njoj su pobede, na svim terenima i takmičenjima, Evroliga, ABA liga, domaći kup, prvenstvo" - rekao je Štimac pred meč sa Bajernom u Evroligi.

Trener crveno-belih Dragan Šakota je pred ovaj meč rekao da su Nemci dosta dobri pod košem, pa će Štimac i ostali visoki igrači Zvezde biti posebno na ispitu.

"Što se tiče Bajerna, izvanredna ekipa sa izvanrednim trenerom, maksimalno smo okrenuti toj utakmici, spremali smo se, juče smo imali trening, danas evo treniramo, igraćemo svaku utakmicu kao da je poslednja. Često kažem biće grešaka, biće svega, ali moramo na kraju svake utakmice da izađemo sa parketa sa saznanjem da smo dali 100, pa i 200 posto naših mogućnosti - dodao je Štimac.

Podsetimo, on se na Mali Kalemegdan vratio zvanično pre nedelju dana, deo ove sezone je proveo u timu Fenerbahčea.

Svoja očekivanja od ovog duela izneo je i bivši trener kluba sa Malog Kalemegdana, a sadašnji trener Bajerna Dejan Radonjić.

"Poslednji put vodio sam meč protiv Zvezde pre sedam godina, ali posle toga sam postao njen trener, tako da to nije za komparaciju", rekao je Radonjić za Modno i dodao.

"Naravno da je emotivna situacija, ali trebalo bi imati koncentraciju za 40 minuta utakmice, da odigramo najbolje što možemo. Teško je pričati danas o tome, pričaćemo sutra posle utakmice. Reći ću samo da je to jedna specifična situacija". Radonjić je vodio crveno-bele od aprila 2013. do jula 2017. godine i postao najtrofejniji trener u istoriji kluba. "Zvezda ima dobar, kvalitetan i iskusan tim. Vezali su jako dobre partije u Evroligi, u dobrom su ritmu, nadograđen su tim koji je dobijao jake protivnike, a kada na sve to dodamo i podršku navijača, koja donosi poseban impuls... Biće težak zadatak", dodao je Radonjić.

Kurir sport

Kurir