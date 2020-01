CRVENO-BELI OPET MOĆNI: Zvezda može u top 8! REALNO

Košarkaši Crvene zvezde startovali su pobedom u 2020. godini. Crveno-beli su ubedljivo razbili Bajern sa 93:63 i time se ozbiljno uključili u borbu za plasman među osam najboljih ekipa u Evroligi, što je i bio cilj čelnika kluba pred početak sezone. Očigledno da su se dolasci Pantera, Kuridže i Štimca pokazali kao odlično rešenje i najavili mnogo bolje dane za šampiona ABA lige.

- Imamo nove igrače u timu, imali smo, s obzirom na sve okolnosti, i nešto više vremena da ih uvedemo u naše akcije, a Štimac, Kuridža i Panter su uneli mnogo dobre i pozitivne energije u timu. Igrali smo dobro u kontinuitetu svih 40 minuta ovog puta, imali odličan balans između odbrane i napada - rekao je Šakota.

foto: Starsport

Delije su sjajne

Kevin Panter uz Lorenca Brauna sa 15 poena bio je najefikasniji u timu Zvezde. - Publika je bila sjajna, dali su nam veliku podršku. Ovakvi rezultati ne treba da budu iznenađenje. Navijači mogu da očekuju da ću naporno raditi i da ću pokušavati da budem bolji iz dana u dan - poručio je Panter. Lorenco Braun izuzetno hvali nove igrače, a pre svega Kevina Pantera.

Lorenco oduševljen.

- On je neko ko postiže poene. Njegov posao je da bude konstantan i agresivan do samog kraja sezone. Inicira komunikaciju tokom utakmice, i to mi se dopada. Osećam kao da ga odranije poznajem - istakao je Braun.

Odlučujući mečevi PAKLEN RASPORED Nema dileme da su sledeće tri utakmice crveno-belih ključne u borbi za prvih osam mesta. Biće to paklen raspored za crveno-bele, koji će ta tri meča u Evroligi morati da odigraju u rasponu od sedam dana. Prvo gostuju 10. januara Asvelu, direktnom kandidatu za plasman u top osam, zatim igraju dve kod kuće protiv Albe i Žalgirisa, što umnogome može da odluči da li će ostati u igri da se domogne mesta koje vodi u narednu rundu takmičenja.

Kurir.rs/ Milan Nastić Foto:Starsport

Kurir