PARTIZAN DOČEKUJE CEDEVITU Trinkijeri: Da ponovimo energiju iz meča protiv Virtusa

"Pred nama je utakmica od velikog značaja za obe ekipe. Dolazi nam Cedevita Olimpija, tim od kojeg smo izgubili u prvom delu sezone i tim koji se bori za najviši plasman u ligi. Zbog toga, suvišno je govoriti koliko će važno biti da onu energiju koju smo na terenu i tribinama Arene videli u sredu, vidimo sutra ponovo", rekao je Trinkijeri za sajt kluba.

Partizan će sutra dočekati ekipu Cedevita Olimpija u 15. kolu ABA lige.

"Oni su tim koji je pun iskusnih igrača. To su momci koji su igrali velike utakmice i osvajali puno trofeja do sada i sigurno je da znaju kako se igraju ovako važni mečevi. Sa druge strane, verujem da ćemo mi biti u stanju da odigramo slično kao protiv Virtusa, sa velikom energijom i da ćemo uz podršku naših navijača uspeti da dodjemo do pobede", kazao je igrač crno-belih Nemanja Gordić.

Utakmica će se igrati sutra od 19.00 u Areni.

