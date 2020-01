UŽIVO: ASVEL-ZVEZDA (41:27), borba za TOP 8, očajna prva četvrtina crveno-belih, domaćin već ima ogromnu prednost!

TOK MEČA:

DRUGA ČETVRTINA:

17. minut - Razigrao se Panter vezao 4 poena 41:27

15. minut - Trojka Kahudija sa devet metara taman kad je Zvezda uhvatila kakav takav priključak, a potom nakon izgubljene lopte zakucavanje Livija 37:23

13. minut - Sjajni Štimac jedini raspoćložen u Zvezdi za sada,11 poen, 34:19

12. minut - Deveti poen Štimca 32:17

PRVA ČETVRTINA:

10.minut - Lazić sa pogađa samo jedno slobodno bacanje 28:11

7. minut - Mini serija Zvezde, Štimac i Braun 22:9

6. minut - Trojka Pejna, 22:5

5. minut - Kuridža poentira preko izuzetno agresivne odbrane domaćina 16:5

4. minut - Dejvid Lajti blista, već 7 poena, 12:3

2. minut - Loš start Zvezde, Asvel već vodi 7:0, 4 poena Lajtija.

1. minut - Utakmica je počela

Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota rekao je u najavi meča da njegov tim mora da odigra pametno i borbeno ukoliko želi pobedu.

"Fizički izuzetno snažna ekipa. U svakom duelu, od plejmejkera do centra, sve je bilo u kontaktu. Koristili su veliku energiju, često se menja petorka. Na kraju taj prvi meč u Beogradu i završili su na taj način sa dve blokade, skokovima. Mi treba da se upustimo u borbu, da pokažemo da možemo da se nosimo, da odgovorimo skokom. Da zaslužimo svoj kolač na pravi način i da igramo pametno u napadu", rekao je Šakota za klupski sajt.

"Došli smo do igre, imaćemo problem sa drugim plejmejkerom neko vreme. Filip Čović nije trenirao neko vreme, Čarls još uvek nije tu. Pronalazimo i neka druga rešenja u napadu, ali nikada se ne zna, kako ce na primer reagovati Asvel nakon dva poraza. Najjača su ekipa Francuske, imaju karakter. Trener nije bio tu, bolestan je dve utakmice i sigurno će reagovati", zaključio je Šakota.

foto: Euroleague.net

Novo pojačanje Zvezde Marko Jagodić Kuridža istakao je da crveno-beli meč protiv Asvela dočekuju sa dozom samopouzdanja zbog serije dobrih rezultata, ali da neće biti lako.

"Period adaptacije je prošao, zahvalan sam svima u klubu, igračima, trenerima, ljudima u klubu na svemu što su ucinili za mene, jer je sve to brzo prošlo. Uz sve to, tokom tog perioda, pobedili smo neke velike utakmice i to daje još bolji utisak, i utiče na naše samopouzdanje. Hvala i našim navijacima na toplom dočeku", a potom se osvrnuo na utakmicu protiv Asvela: "U dobrom smo periodu i svakako bi bilo jako dobro da se i taj meč dobije. Nece biti lako, odlicna su ekipa, ali pravimo neki naš plan kako bi mogli da dodemo do rezultata u tom meču. Niko se nije naigrao tamo u Lionu, igraju čvrsto sa mnogo kontakta, puno ofanzivnih skokova. Sigurno ćemo morati kako se to kaže da „postavimo telo“ i ako uđemo u neku egal utakmicu imaćemo našu šansu. Gledao sam prvu utakmicu i analizirali smo je kao tim, svakako da ćemo morati da promenimo neke stvari u odnosu na tu prvu utakmicu“, rekao je Jagodić Kuridža.

foto: Starsport©

Još je u sećanju prva utakmica ove dve ekipe u Beogradu, koju su crveno- beli volšebno izgubili posle produžetka i sigurno će imati dodatni motiv i želeti osvetu za taj poraz.

Nakon prvog dela takmičenja u Evroligi Zvezda i Asvel imaju identičan skor od osam pobeda i devet poraza i nalaze se na deobi osmog mesta, poslednjeg koje vodi u plej of.

Utakmica počinje u 20.45h.

