DRUGOVI S FAKSA U PARTIZANU: Makaduu i Pejdžu se putevi ponovo ukrstili! U Humskoj 1

Pre ravno 30 godina jedan Makadu je mučio Partizan, a danas se crno-beli raduju dolasku člana te poznate košarkaške porodice iz Severne Karoline.

Reč je, naravno, o čuvenom Bobu Makaduu, koji je svojevremeno u Hali sportova kao centar milanske Olimpije vodio prave ratove pod košem s Divcem i Pecarskim, i njegovom 26-godišnjem bratancu Džejmsu Makaduu, poslednjem pojačanju Partizana, pristiglom iz Bešiktaša.

Poznati stric nije jedina veza američkog centra sa NBA iskustvom i crno-belih. Veliku pomoć u privikavanju na grad i novi klub Makadu može da očekuje od svog starog druga i saigrača iz Severne Karoline Markusa Pejdža, s kojim je tokom univerzitetskih dana dve godine proveo u tom timu. O njihovom vremenu na univerzitetu najbolje svedoči tekst iz Njuz obzervera nakon poraza od Ajove, kojim je te 2014. završena sezona, a Pejdž je javno preuzeo odgovornost za neuspeh:

- Vratimo se u januar, nakon poraza i starta od 0:3, kada su Pejdž i Makadu sedeli jedan do drugoga u avionu po povratku iz Sirakuze i pričali o neophodnosti promena u ekipi i kako treba oni da nose te promene. Severna Karolina je posle pobedila 13 od 15 mečeva, od čega je niz trajao 12 utakmica. Možda niko u timu ne razume bolje Pejdžovu strast od Makadua - pisalo je 2014. u Njuz obzerveru.

Košarka ih povezala Volim Markusa ko brata

Makadu se na Univerzitetu Severna Karolina na parketu najbolje slagao s Pejdžom i nije dozvoljavao da odgovornost padne samo na njegova pleća:

- Markus nas je držao u igri. On je srce i duša ovog tima. Možete pogledati svaku utakmicu, posebno one veće, i videćete da je on bio lider tima koji je vodio do pobeda. I ja ga volim kao brata - zaključio je Makadu.