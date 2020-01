ZVEZDA DOČEKUJE ŽALGIRIS Šakota: Njihova ekipa je pravljena za visoke ciljeve

"Njihova ekipa se promenila, igra takođe, mnogo je bolja. Imaju izvanrednog trenera jednog od najboljih u Evropi (Šarunas Jasikevičijus), prema kome imam maksimalan respekt. On izvlači maksimum iz ove ekipe. U poslednje vreme igraju veoma dobro, pobedili su na poslednje dve od tri utakmice. U Madridu protiv Reala su bili u utakmici do praktično same završnice. Ekipa Žalgirisa je pravljena za visoke ciljeve, sada se nalaze u dobrom ritmu i ove je za nas gledajući sve okolnosti izuzetno opasna utakmica", rekao je Šakota za klupski sajt.

Duel protiv Žalgirisa je prlika da crveno-beli vežu petu pobedu u EL u nizu, a kapiten Branko Lazić kaže da ih očekuje izuzetno teška utakmica.

"Nemamo ni dovoljno vremena da se pripremimo za ovaj meč, imamo i nekoliko rovitih igrača. Uz sve to, Žalgiris je u dobroj formi. Igraju mnogo bolje, zabeležili su i neke vredne pobede u prethodnim nedeljama, tako da njihov položaj na tabeli mnogo zavarava. Moraćemo da odigramo sa mnogo energije, vrlo čvrsto. Očekujem da nam naši navijači, tu nikome nije lako, a nama na parketu mnogo znači", rekao je Lazić.

Utakmica između košarkasa Crvene zvezde i Žalgirisa igra se sutra od 19 sati u Štark areni.

