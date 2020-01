OVAKO JE GOVORIO KOBI BRAJANT: Ako se plašiš neuspeha, najverovatnije ćeš ga i doživeti!

Ovo su neki od najpoznatijih...

* Ono što ljudi vide terenu nisam ja, već druga strana mene.

* Jedna stvar koju morate da znate o meni je da nemam filter kada su u pitanju mišljenja. Zaista nemam problem da iskažem tačno ono što mislim o nekoj osobi.

* Najvažnija stvar je potruditi se da inspirišete ljude kako bi bili najbolji u onome čime se bave.

* Skoncentrišem se na jednu i jedinu stvar, a ta stvar je da osvojim što više prvenstava što mogu.

* Sumnjam u sebe. Imam nesigurnosti. Imam strah od neuspeha. Dešavaju se noći kada dođem u arenu i pomislim: “Leđa me bole, kolena me bole, stopala me bole i ne mogu da nastavim, samo bih hteo da odmorim malo.” Svi mi sumnjamo u sebe, to je neosporivo, međutim to ne znači da se treba predati tim sumnjama. Treba ih prihvatiti.

* Igram protiv sjajnih igrača, igram protiv najboljih igrača na svetu. Takmičenje, to je ono što sam čitav život iščekivao.

* Igrao sam sa infuzijom pre, tokom i nakon utakmice. Igrao sam sa slomljenom šakom, uganutim člankom, iščašenim ramenom, okrnjenim zubom, rascepanom usnom i sa kolenom veličine bejzbol lopte. Odbijam da propustim 15 utakmica samo zato zbog povrede palca za koju svi znaju da nije toliko ni ozbiljna.

* Tema vođstva je osetljiva. Mnoge vođe neuspeju jer nemaju hrabrosti da dotaknu živac ili potrefe slabu tačku. Tokom godina moje karijere, nikada nisam imao taj strah.

* Ne mogu da se povežem sa lenjim ljudima. Ne pričamo isti jezik. Ne razumem ih, niti želim da ih razumem.

* Ne želim da budem sledeći Majkl Džordan, ja želim da budem isključivo Kobi Brajant.

* Uradiću sve što je potrebno kako bi pobedili na utakmici, bilo da to uključuje sedenje na klupi dok mašem peškirom, dodavanje čaše vode svom saigraču ili pogađanje tog pobedničkog koša.

* Medžik je osvojio pet prvenstava i ja sam osvojio pet prvenstava. Prilično sam siguran da obojica znamo šta radimo.

* Obožavam da igram jedan-na-jedan sa nekim. To je ono što ja radim. Nikada nisam izgubio. To je potpuno drugačija igra, sama činjenica da je ta osoba ispred mene i da mogu da radim šta hoću u potpunosti menja stvari.

* Sve negativne stvari – pritisak, izazovi – sve su to prilike da se istaknem.

* Ovi mlađi momci igraju dame. Ja igram šah.

* Ako se plašiš neuspeha, najverovatnije ćeš ga i doživeti.

* Najbitnija stvar je obavestiti sve oko sebe da si tu i da si ozbiljan. Ja nisam igrač koji će se pojaviti i otići. Nisam igrač koji će ući u najbolji tim jednom ili dva puta. Ovde sam da bih bio najbolji uvek. Jednom sam se zavetovao da ću postati jedan od najboljih. Tada mi je igra postala sve

* Da li si voljan da dotakneš živac čak iako ćeš u tom slučaju možda biti percepiran kao negativac? … Više volim da me smatraju pobednikom nego dobrim timskim igračem. Voleo bih kad bi te dve stvari išle zajedno ali to jednostavno nije realno. … Nemam ništa zajedničko sa lenjim ljudima koji okrivljuju druge za svoj neuspeh.

* Šutiram previše od osme godine, ali "previše" je stvar perspektive. Neki ljudi misle da je Mocart imao previše nota u svojim kompozicijama. On je na te kritike odgovarao da ništa ne može biti "previše" ili "premalo". Postoji samo onoliko koliko je potrebno.

* Kada imam šansu da čuvam Majkla Džordana ja želim da ga čuvam. To je vrhunski izazov.

* Antidruštveni je postao društveni (kada se priključio Tviteru)

* O Šeku: Izluđivala me njegova lenjost. Moraš imati neki nivo odgovornosti svakog dana. Ne možeš samo da voziš skejt. Ne razumem lenje ljude.

* Poslednji put sam se uplašio kada sam imao šest godina. Bio sam na treningu karatea, imao sam narandžasti pojas, a trener mi je naredio da se borim sa starijim dečakom koji ima crni. Us*** sam se. Prepao sam se da će me prebiti, što se i dogodilo, ali ne onoliko koliko sam očekivao. Tada sam shvatio da nema razloga da se plašim bilo čega, da je to samo stanje uma

* O mogućem penzionisanju zbog povrede: Čak i bez jedne ruke si sposoban da igraš.

* O 44 poena iz 34 šuta za 31 minut u porazu Lejkersa: Ranije ne bih to da radim, ali ne možeš sedeti u pozadini i gledati kako se dešava zločin ispred tebe.

* Na izjavu Marka Kjubana da bi Lejkersi trebalo da ga otpuste, a nakon 38 poena Dalasu: Otpusti ovo.

* Zapamti sve, zavali se i slušaj sve koji te mrze i šutiraju dok si na podu, jer sledeće sezone neće biti tako, a osveta je brza i slatka.

* Bio sam poput divljeg konja koji ima potencijal da postane šampion, ali je suviše divlji. Zbog toga je Fil Džekson pokušavao da me ukroti.

* O 45 šuteva po utakmici tokom 2007: Šta je trebalo da radim? Da dodam Kristu Mimu ili Kvameu Braunu? Smuš Parker je bio najgori. Nije ni trebalo da bude u NBA, ali smo bili previše škrti da platimo pravog plejmejkera.

* O Kevinu Durentu: On je ja sa 210 centimetara.

* Kada ga je ESPN stavio na 40. mesto najboljih igrača u NBA: Već neko vreme znam da je to grupa idiota. Kao motivaciju volim da koristim samo stvari koje su realne.

* Kada mu je Majkl Džordan čestitao što ga je prestigao na listi strelaca: Navikao sam da budem negativac, pa kada se dogodi ovakav trenutak, kada je poslednje što očekuješ zagrljaj, a dobiješ ga, pomisliš: Čoveče, stvarno je dobar osećaj.

* Svaki put se osećam da ubijam sve kada uđem u arenu.

* Neke igrače sam rasplakao. Ako ćeš da plačeš zbog mog sarkazma, onda ne želim da igram sa tobom u plej-ofu.

* Bolje nauči da pričaš sa mnom. Ako zatreseš drvo ispašće leopard.

* O umornim Lejkersima: Umorni smo jer smo stari i loši. Šta si očekivao?

* 1. jula 2014: Na ovaj dan pre 18 godina Hornetsi su mi čim su me draftovali rekli da nemaju koristi od mene pa će me trejdovati u Lejkerse. Hvala im.

* Igrao sam "jedan na jedan" sa Ti-Mekom (Trejsi Mekgrejdi). Uništio sam ga. Razbio sam ga. Bili smo na promociji patika u Nemačkoj. Bili smo ceo dan u sali, tri puta smo igrali do 11, dobio sam sva tri duela, jednom 11:2. Posle trećeg puta mi je rekao da se povredio i da ne može više

* Zviždanje ne blokira zakucavanja

* Ako namerno dodaš sebi loptu, onda je to asistencija. Zbog toga ljudi ne mogu da kažu da samo šutiram.

* Prijatelji dođu i prođu, ali transparenti ostaju zauvek.

* Najvažnije je inspirisati ljude kako bi postali sjajni u onome čime se bave.

* Ljudi koji me zaista poznaju znaju kakav sam. Bilo je onih koji su mi govorili da nisam fer, pa sam ih "odjavio". Onda su me mrzeli zbog toga.

* Želite da budem vlasnik tima i borim se sa ovim bogatim, razmaženim, tvrdoglavim sportistima i nateram ih da se trude? Ne, hvala.

* Jedna stvar koju moraš da znaš o meni je da sam potpuno iskren. Nemam problem da bilo kome kažem šta mislim o njemu.

* Da su postojali telefoni sa kamerama u ranije vreme, najveće zvezde bi morale mnogo toga da objasne.

* Jednako uživam da postignem 21, 22 poena ili se povučem i imam 10, 11 asistencija. Važno je samo šta ti je potrebno da poboljšaš sve oko sebe.

Jedan od najboljih košarkaša u istoriji Kobi Brajant poginuo je u nedelju u 42. godini padu helikoptera u Kaliforniji.

Odavno je ušao u legendu najjače lige sveta, a iznenadna tragična smrt čoveka koji je celu karijeru proveo u Los Anđeles Lejkersima pogodila je ceo.svet.

