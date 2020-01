TRENUTAK KADA JE LOPTA TREPNULA, ALI CRNA MAMBA NIJE! Ovaj potez najbolje pokazuje kakav je Kobi ZAISTA bio! VIDEO

A, da je zaista bio podjedako dobar čovek, kao što je bio igrač, svedoče reči Meta Barnsa.

Barns je svojevremeno tokom utakmice ušao u žestok sukob sa Kobijem.

"Pokačili" su se na meču Lejkersa sa Orlandom, odakle je ostala čuvena scena kako Barns loptom pokušava da "cimne" Kobija, na šta ovaj nije ni trepnuo. Upravo tada nastala je i legendarna fraza - trenutak kada je lopta trepnula!

foto: Printscreen

"Kobi je bio ikona košarke, a Los Anđelesu je bio sve, bio je supermen tog grada", rekao je Barns.

Prisetivši se sukoba sa Kobijem, Barns je kazao:

"Mi smo kasnije postali prijatelji. Umalo se nismo potukli... Tog leta sam postao slobodan agent, a onda me je Kobi pozvao i pitao da li bih bi mu bio saigrač u Lejkersima. On je želeo da igra samnom bez obzira na sve. To je bio potez neverovatnog poštovanja. Postali smo braća".

Definitivno, ovo je jedan od poteza koji je obeležio bogatu karijeru legende kao što je bio Kobi Brajant.

Podsetimo, jedan od najboljih košarkaša u istoriji Kobi Brajant poginuo je u nedelju u 42. godini padu helikoptera u Kaliforniji.

Odavno je ušao u legendu najjače lige sveta, a iznenadna tragična smrt čoveka koji je celu karijeru proveo u Los Anđeles Lejkersima pogodila je ceo svet.

