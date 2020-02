OD NJEGA JE SVE POČELO! Čovek od koga se piše istorija KK Crvena zvezda! FOTO

Opus čoveka koji je sa još nekoliko velikana (Aleksandar Nikolić, Borislav Stanković, Srđan Kaleber, Radomir Šaper, Tulio Roklicer,Aleksandar Gec, Ladislav Demšar) osnovao i pokrenuo naš klub je ogroman. Osim neizbrisivog traga koji je ostavio osvajajući brojne titule za crveno-bele kao igrač i trener u obe selekcije (muškoj i ženskoj) Nebojša Popović je bio igrač, trener, kasnije I visoki funkcioner u košarkaškom savezu Jugoslavije, Nebojša Popović je rođen 8. februara 1923. godine u Irigu.

Kao dečak je sa porodicom živeo u Rijeci. A ljubav prema košarci usadio mu je nekadašnji vaterpolista Božo Grkinić…Sve ostalo je istorija, na ponos jugoslovenske i srpske košarke i naše Crvene zvezde.

Za naš klub igrao je kao jedan od osnivača od 1945. pa do 1951. godine. Istovremeno je bio i trener muške ekipe Crvene zvezde (od 1945. do 1955.) i ženske sekcije kluba od 1946. do 1952. godine.

foto: KK Crvena Zvezda

U svim sezonama u kojima je vodio Zvezdu bio je šampion Jugoslavije. Osvojio je deset šampionskih titula sa košarkašima i sedam sa košarkašicama Crvene zvezde, što ga čini najtrofejnijim trenerom prvog tima Zvezde, ako se zajedno računaju titule u obe konkurencije.

Za Crvenu zvezdu je odigrao 58 takmičarskih utakmica i postigao 518 poena (prosek 8,9 poena po meču). Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 39 utakmica od 1946. do 1952. godine. Igrao je na Evropskom prvenstvu 1947. godine. Ostao je upisan kao strelac prvog koša na prvom Svetskom prvenstvu 1950. godine u Argentini. Na tom takmičenju je predvodio reprezentaciju kao igrač-trener, a od 1953. do 1954. godine bio je trener nacionalnog tima.

Bio je i generalni sekretar Jugoslovenskog olimpijskog komiteta, član tehničke komisije FIBA tokom 35 godina, predsednik komisije FIBA za međunarodna takmičenja, predsednik košarkaškog saveza Beograda, predsednik košarkaškog saveza Srbije od 1982. do 1983. i predsednik košarkaškog saveza Jugoslavije od 1985. do 1987. godine.

foto: KK Crvena Zvezda

Nebojša Popović je dobio FIBA orden časti 1997. godine, a od Međunarodnog olimpijskog komiteta je nagrađen priznanjem “Sportska univerzalnost“.

Nebojša Popović je s pravom smatran osnivačem jugoslovenske i srpske košarke, osnivačem Crvene zvezde, čovekom koji je od prvih dana na terenima na Malom Kalemegdanu gde se i danas nalazi naša kuća I dom KK Crvena zvezda znao šta ova igra može da postane na ovim prostorima. Može da bude ponosan I na ono što je KK Crvena zvezda danas u obre selekcije – veliki klub, višestruki šampion Jugoslavije ,Srbije, u obe konkurencije, osvajač ABA lige, Kupa Šampiona (košarkašice) i Kupa Kupova (košarkaši) I klub koji prati milionska armija navijača.

Nebojša Popović je preminuo 20. oktobra 2001. godine u Beogradu, a posthumno je uvršten u FIBA Kuću slavnih 1. marta 2007. godine u španskom Alkobendasu.

Vlasnica članske karte broj 1 KK Crvena zvezda danas je njegova ćerka Zvezdana Popović.

Kurir sport / KK CZV

Kurir