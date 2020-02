STIGLA POTVRDA! Kalin Lukas novo pojačanje crveno-belih!

‪Američki plejmejker Kalin Lukas novo je pojačanje KK Crvena zvezda mts!‬ ‪Iskusni Amerikanac koji ima 30 godina, visok je 185 centimetara i osnovna pozicija u timu mu je organizator.‬ ‪KK Crvena zvezda želi dobrodošlicu Lukasu u naš klub i želi mu puno uspeha u najvažnijim utakmicama koje crveno-belima predstoje!‬ Welcome, @kjay24k 🔴⚪️🙌🏼 ‪#TogetherWeStandTogetherWeCan #kkcz #WeAreTheTeam

A post shared by KK Crvena zvezda mts (@crvenazvezdakk) on Feb 15, 2020 at 2:13am PST