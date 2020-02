VIDEO SAM MNOGO PREOKRETA, ALI OVO... Trinkijeri: Mrtvi smo, na kolenima smo, moramo da odmorimo!

"Mogu bez greške da kažem da obožavam Niš. Dva putovanja u Niš, dva kupa, dva puta vrat na žaru, nezaboravan. Zašto smo dobili ovaj trofej? Jer moja ekipa nije želela da izgubi, to je najjača stvar koju su večeras imali. Nisu želeli da se predaju", istakao je strateg "crno-belih" i nastavio. "Video sam mnogo preokreta u mojoj karijeri, ali ovo minus šest na 17 sekundi pre kraja to je bila velika priča. Čestitam svim igračima na tri jako naporna dana. Prošle godine smo imali sreću da igramo četvrtak, subota nedelja, a drugačije je ipak kad je petak subota i nedelja, bez dva igrača. Bilo je jako naporno. U poslednjih 15 minuta smo imali malo energije, a veliko srce i vraćamo se kući da se malo odmorimo sa još jednim trofejom. Igrao sam kupove u Italiji, Rusiji, Nemačkoj, ali dobiti kup u Srbiji je za mene lično velika stvar", smatra Trinkijeri. Osvrnio se i na učinak Markusa Pejdža čija je mirnoća na slobodnom bacanju značajno doprinela preokretu. "Meni je jako teško pričati o jednom igraču, jer su za naš sistem svi važni, a ja ne volim da je neko prevažan. Kad mu ne ide, da se mi predamo. Markus je bio fantastičan, Ogi je bio fantastičan, ali bez Zagorca i Tomasa juče...Mozli, Janković, Veličković, kako je Trifa promašio slobodno bacanje i to je važno. Igramo kao ekipa, mislimo kao ekipa i želimo da budemo ekipa", rekao je trener Partizana. "U ovom trenutku ne možemo da mislimo ni o čemu drugom, osim odmoru. Mrtvi smo, na kolenima smo, moramo da odmorimo. Biće jako teško u martu. Sada moramo da uživamo. Neka uživaju u jednom trofeju u zemlji košarke, to je jako važno", dodao je Trinkijeri.

