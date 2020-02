HEROJ PARTIZANA POSLE TITULE U KUPU ZA KURIR: Ne plašim se da odlučim meč

Navijači Partizana slave Ognjena Jaramaza, momka koji je prosto eksplodirao u crno-belom dresu, a preksinoć u Nišu u produžetku derbija doneo titulu klubu iz Humske!

Ognjen posle prospavane noći kaže za Kurir da je do poslednjeg trenutka verovao da Partizan može da anulira prednost Zvezde u finišu. Kada je Davidovac pogodio dva bacanja za plus pet na 17 sekundi pre kraja, mnogi navijači crno-belih su procedili: „Gotovo je.“ Ali nije gotovo kad je gotovo, nego kad to kažu Pejdž i Jaramaz. - Sve vreme sam se nadao da možemo da ih stignemo, a onda se spletom okolnosti to i dogodilo - kaže Ognjen, a na pitanje da li je nekada bio akter uzbudljivijeg finiša nekog meča, kaže: - Ne mogu da se setim, sigurno ne u meču koji odlučuje o tituli. Zaista je ovo jedinstvena situacija. Ko bi tako nešto mogao da izrežira.

Iako u crno-belom taboru ima mnogo iskusnijih, stranaca sa reputacijom, Jaramaz je u produžetku rešio da preuzme odgovornost. Tada je postigao sedam poena, uključujući trojku kojom su crno-beli otišli na plus pet. Otkud takva hrabrost, pitamo. - Ne bežim od toga, da uzmem loptu kad je frka. Generalno, kada primetim da je ekipi potrebna neka individualna kreacija, neki potez koji bi pokrenuo dešavanja na parketu, trudim se da preuzmem odgovornost. Ali to rade i drugi, recimo, Pejdž u regularnom toku susreta, pa Volden u Bolonji... Osećam se komotno u tim situacijama.

Ognjen je prošle godine takođe protiv Zvezde dao spektakularnu trojku, ali je tada protivnik odneo pobedu. - Tada je taj šut ostao nezapažen, ali eto, sad je došao trenutak da to popravim - uz osmeh kaže MVP finala i celog turnira u Nišu.

Svi su znali ko će da šutne NADAO SAM SE SAMO DA ĆE BERON DA PROMAŠI Jedan od ključnih trenutaka bio je šut za tri poena Bilija Berona u pretposlednjem napadu Zvezde. Izgledalo je da lopta ima dobar pravac, ali je ipak pogodila obruč. - Bili je tip igrača koga teško možete da čuvate u takvim situacijama. Gledao sam let lopte, samo sam mislio da ne uđe. Bio sam spreman na skoku, ali me je Trifunović preduhitrio, ha-ha - kaže Jaramaz. Dodajemo da je Bilija teško čuvati, ali i Ognjen ima federe u nogama i često izvodi spektakularne skok-šuteve. - Imam jake noge, to je zbog toga - odgovara uz osmeh.

PLJUŠTE OPTUŽBE KOŠARKAŠI ZVEZDE OGORČENI BERON: PEJDŽ JE FOLIRANT LAZIĆ: OPET SU NAM OTELI KUP Ne miri se s porazom... Branko Lazić foto: Starsport Košarkaši Zvezde nisu mogli lako da se pomire s gubitkom trofeja u Kupu Koraća, posebno što su ispustili šest poena razlike na 17 sekundi pre kraja. Bili Beron je često poslednjih godina presuđivao crno-belima, a preksinoć je promašio odlučujući šut. Faul Pantera nad Pejdžom bio je jedan od ključnih detalja. Bili smatra da su arbitri bili prestrogi. - Bolje da ne pričam o sudijama i nekim odlukama koje su donosili. Bilo je mnogo odluka za obe strane. Ne znam, onaj faul u napadu je bio jedna od tih odluka zbog koje kažete „vau“. Pejdž se smejao posle toga, znao je da je isfolirao. Mislim da su i pozvali taj potez, želeli su to, tražili i to je stvarno teško. Tako nešto se ne svira na kraju ovakvih utakmica - rekao je Bili, a kapiten Branko Lazić je dodao: - Hoćemo li iskreno i da možemo jedni druge u oči da pogledamo? Hoćete iskreno? Onda čestitam Partizanu na pobedi, ali čini mi se da drugu godinu zaredom neko drugi odlučuje o pobedniku na terenu. Da li namerno ili nenamerno, ne znam.

