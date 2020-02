ORLOVI NASTAVLJAJU KVALIFIKACIJE: Gruzini, crno vam se piše!

Ponekad su „orlovi“ u FIBA kvalifikacijama dozvoljavali sebi luksuz da gube mečeve od drugorazrednih košarkaških ekipa, pa i od same Finske, ali novi tim Srbije s novim selektorom nije dao nikakve šanse rivalu u njegovoj Espo areni.

Ista želja, ista rešenost da se ostvari i druga pobeda očekuje se i večeras (17.00, RTS) u dvorani „Aleksandar Nikolić“, kada je na programu duel s Gruzijom.

- Gruzija u svom timu ima nekoliko iskusnih igrača, poput Mekfadena i Šermadinija, koji su u stanju da naprave problem svakome, ukoliko uđu u svoj ritam. Naša želja je da im to onemogućimo i da pred našim navijačima u Beogradu prikažemo što bolju igru kako bi na najbolji način završili ovaj mini-ciklus od dve kvalifikacione utakmice - rekao je bek Srbije Ognjen Jaramaz.

Gruzija je, zbog tradicije i poslednjih rezultata, važila za drugog favorita u grupi E, ali su, i pored boljeg rejtinga, prvi meč sa Švajcarcima (96:88) dobili tek u produžetku. Plejmejker Nikola Rebić veruje da uspeh neće doći u pitanje ako se ponovi partija protiv Finske:

- Protiv Finske smo bili na dobrom energetskom nivou i mislim da je to model koji treba da prenesemo na parket hale „Aleksandar Nikolić“. Za ovo kratko vreme koliko smo zajedno, uspeli smo da koliko-toliko prihvatimo neke osnovne principe igre i da ih prikažemo na terenu. Gruzija, sa nekoliko iskusnih igrača, može da bude nezgodan rival i samo uz veliku energiju možemo da dođemo u poziciju da napravimo dobar rezultat - zaključio je Rebić.

Sedam godina trener

GRUZIJA ZNA KOKOŠKOVA

Aktuelni selektor Srbije Igor Kokoškov prvi put je doveden u vezu s današnjim statusom još pre sedam godina, baš kada je sedeo na klupama Klivlend Kavalirsa i nacionalnog tima Gruzije. On je današnjeg rivala predvodio sedam godina, od 2008. do 2015, i za to vreme odveo ih je tri puta na završni turnir kontinentalnog takmičenja (2011, 2013. i 2015).