MILOJEVIĆ PRED IGOKEU: Prilika za presudan korak u borbi za opstanak (FOTO)

"U nedelju imamo priliku da napravimo možda i presudan korak u borbi za opstanak u ABA ligi", rekao je Milojević, prenosi klub.

"Protivnik je veoma kvalitetna i iskusna ekipa Igokee koju sa klupe odlično vodi Dragan Bajić. Posle slabih rezultata u prvom delu lige, drugi su odigrali odlično i uspeli da pobegnu sa začelja tabele. Iako nisu u rezultatskom pritisku kao mi, sigurno je da će želeti već u nedelju da i matematički obezbede opstanak u ABA ligi", rekao je Milojević.

Košarkaši Mege u nedelju dočekuju Igokeu u okviru 20. kola ABA lige.

Posle 19 odigranih kola, Mega ima skor 5/14 dok Igokea ima dve pobede više.

"Mi smo pretrpeli izvesne promene, Stanić je otišao na pozajmicu u Oldenburg dok će Ivan Paunić sa svojim kvalitetom i iskustvom sigurno izuzetno značiti ekipi u preostalim mečevima u regionalnom takmičenju. Videćemo kako su FIBA prozori uticali na neke on naših nosilaca igre, ali je sigurno da nam neće nedostajati želje i energije na parketu", rekao je Milojević.

"Igrači i ekipa su rasli iz meča u meč i ne vidim zašto se tako ne bi nastavilo i u nedelju. Verujem da ćemo posle nekih nesrećnih poraza ove sezone, konačno zaslužiti i tu sportsku sreću i doći do pobede koja bi na kraju mogla da nam donese opstanak u ABA ligi", dodao je.

Kapiten Mege Atić istakao je da njegova ekipa pobedom u predstojećem meču može uraditi puno.

"Ovo nam je utakmica sezone, gde pobedom možemo uraditi puno, dodatno pobeći Zadru i čak izbeći to 11 mesto koje vodi u baraž. Potrebno je, pre sve, da nametnemo naš ritam igre uz agresivnu odbranu i dobru energiju na parketu. Verujem u našu ekipu i sigurno ćemo dati sve od sebe da dodjemo do željenog rezultata, a to je pobeda", rekao je Atić.

Utakmica Mega - Igokea igra se u nedelju od 12.00.

