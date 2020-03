KURIR U ARENI! KAO U VIDEO IGRICI: Evo kako je Andrea Trinkijeri prokomentarisao uspeh Partizana u TOP 16

"Kao u video igrici - misija je ispunjena. Sad idemo na novi nivo", rekao je Trinkijeri novinarima nakon utakmice.

Košarkaši Partizana obezbedili su prednost domaćeg terena do kraja takmičenja u Evrokupu, pošto su na svom terenu pobedili Trento sa 91:75, u utakmici poslednjeg šestog kola Grupe E Top 16 faze Evrolige.

Crno-beli će u četvrtfinalu igrati protiv Uniksa iz Kazanja.

"Misija ispunjena. Sad idemo za Kazanj, daleko je, biće jako teško. Ovo je veliki izazov za nas, da budemo među najbolji osam u Evrokupu. To je kvalitetna ekipa, vrlo talentovana u napadu, ima bekove koji bi mogli bez ikakvih problema igrati Evroligu i dati 20 'komada' svako veče", naveo je Trinkijeri.

Govoreći o večerašnjem meču, Trinkijeri je rekao da je Trento bio bolji u prvom poluvremenu.

"Ovu utakmicu smo morali da dobijemo, a bili smo loši u prvom poluvremenu. Bili smo spori, kasnili smo na svaku loptu, nismo bili dovoljno ozbiljni. Trento je odigrao jako ozbiljnu utakmicu bez obzira što nisu imali šanse da prodju dalje. Bili su sigurno bolji u prvom poluvemenu", rekao je Trinkijeri.

"U drugom poluvremenu smo našli neku energiju, neku odbranu i uspeli smo da igramo bolje. Dve stvari mi malo smetaju - 20 izgubljenih lopti i to što je njihov najbolji šuter dao pet od sedam 'trojki', to nije dobro i to govori koliko nismo bili koncentrisani", naveo je trener Partizana.

U timu Partizana u večerašnjem meču nije bilo Radeta Zagorca.

"Dobio je udarac na trenigu, nadam se da neće biti ništa ozbiljno", rekao je Trinkijeri.

Četvrtfinalne utakmice igraju se na dve pobede, a prve utakmice na programu su 17. marta.

(Kurir sport)

Kurir