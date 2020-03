NJEGOVE AMBICIJE SU VEĆE Lebron: Nikad me nije motivisala MVP nagrada

U petak će Lejkersi igrati protiv Milvoki Baksa. Biće to susret lidera konferencija, ali i direktan duel Lebrona Džejmsa i prošlogodišnjeg MVP Janisa Adetokumba.

"Nikad me nije motivisala MVP nagrada", rekao je Lebron.

"Uvek me je pokretala želja da budem najbolji svih vremena. To mi je i donelo zvanje MVP nekoliko puta do sada. Ali nikada u karijeri nisam sezonu počeo sa namerom da na kraju budem MVP. Misao mi je bila da budem najbolji igrač na svetu i sa takvim pristupom sam počinjao svaku utakmicu".

Džejms je u karijeri osvojio prestižnu nagradu četiri puta.

Ove sezone u proseku beleži 25.4 poena, 10.7 asistencija i 7.8 skokova. Ako bude proglašen najkorisnijim igračem lige, 35-godišnji Lebron će postati najstariji igrač kome je to pošlo za rukom još od Karla Melouna u sezoni 1998/99.

Kurir sport

Kurir