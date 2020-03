TO JE OBIČNO S*ANJE! Đorđević se obrušio na američke košarkaše

Amerikanci su tražili da ih puste kućama dok ne prođe najgore zbog smrtonosne pandemije koronavirusa. "U ovakvoj situaciji inspiraciju treba tražiti u filmu Hrabro srce. To je model vođe, a ne kao recimo Napoleon koji bi bio na sigurnom dok je vojnicima naređivao napade. Hrabro srce (Vilijam Volas) bi naredio napad i odmah bi bio sa svojim vojnicima. Želeo bih zahvaliti svojim igračima i osoblju, zasad nismo imali nikakvih problema. Međutim, kad čujem za ove probleme s Amerikancima pa to je za mene obično s*anje. Zašto da nas dele pasoši dok smo u isto vreme jedna ekipa? Mi smo Italijani, Srbi, Amerikanci... Mi smo ekipa! Nema razlika u grupi! Naš je dom tamo gde radimo, ovo je naše mesto. To se zove profesionalizam'', rekao je Đorđević.

Kurir sport

Kurir