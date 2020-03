ĆAO, VIRUSU! KINEZI NASTAVLJAJU LIGU U APRILU: Raduljica mora u karantin!

Mora da se javi klubu do 25. marta

Rigorozno Svi inostrani igrači treba da se jave svojim klubovima do 25. marta, biće izolovani 14 dana i podvrgnuti testu na koronavirus

Miroslav Raduljica moraće uskoro da se vrati u Kinu jer polovinom aprila tamošnja CBA liga nastavlja takmičenje!

Epidemija koronavirusa polako jenjava u najmnogoljudnijoj zemlji na svetu, čelnici kineske košarkaške federacije smatraju da se polako stiču uslovi za odigravanje utakmica.

Kako javlja ESPN, najpre je postojala ideja da klubovi igraju bez stranaca, ali je odlučeno da se i oni uključe. Zbog toga će mnogi Amerikanci, ali i ostali košarkaši koji nisu iz Kine, morati da se pojave u svojim klubovima do 25. marta.

U planu je da 14 dana provedu u karantinu kako bi se ustanovilo da su zdravi, a moraće da da se podvrgnu i testu na koronavirus. Miroslav Raduljica je član Đangsu Dragonsa, ekipe koja ne stoji baš najbolje na tabeli i zauzima 15. poziciju.

Raduljica je jedan od najboljih centara lige, uz plejmejkera Gibsona lider je svog tima, pa bi bez njega Dragonsi bili drastično oslabljeni. Do kraja šampionata ostalo je čak 15 kola, a zasad postoji ideja da se svi mečevi igraju u dva grada - Ćingdau i Donguanu, a sa plej-ofom bi se nastavilo u maju. To su samo prvi predlozi, a moguće je da dođe do drugačije organizacije.

Lopta počinje da se kotrlja - Kreću i fudbaleri u Kini Kineska fudbalska asocijacija razmišlja o startu fudbalskog prvenstva 18. aprila. Tamošnja sezona trebalo je da počne 22. februara, ali je start prvenstva otkazan zbog problema sa širenjem virusa. Mnogi kineski klubovi napustili su zemlju, pa su se pripremali u Dubaiju i Evropi. Uostalom, klub iz Vuhana se već vratio kući iz Španije.

