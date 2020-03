BOBI MARJANOVIĆ OSTAO KOD KUĆE I POBEDIO: Pogledajte FUDBALSKO umeće gorostasnog srpskog centra! VIDEO

Ipak to nije razlog da se malo i ne zabave i prekrate vreme i dosadu.

Ovih dana u modi je izazov "OSTANI KOD KUĆE "u kojem sportisti nominuju jedni druge da žongliraju rolnicom WC papira ,robe koja zbog celokupne situacije najtraženija na policama radnji ovih dana

Izazov je tako stigao i na nogu 224 cm visokog srpskog košarkaša Bobana Marjanovića.

Centar Dalasa je nekoliko puta uspeo da pimpuje, ali se onda stvar izmakla kontroli i rolna wc papira je završila u bazenu.

Ipak kako piše "FIBA EuroBasket", Marjanović je pobednik izazova zbog svoje simpatičnosti

We believe @BobanMarjanovic won the #StayAtHomeChallenge 😂 pic.twitter.com/rEcUuaP3xm