KAPITEN CRVENE ZVEZDE BRANKO LAZIĆ O ZAVRŠETKU SEZONE: Nije što smo treći, ali najpoštenije je da se sezona poništi!

Crvena zvezda se trenutno nalazi na trećoj poziciji, sa koje bi išli u plej-of, Partizan je na prvom, a Budućnost na drugom mestu.

Branko Lazić kapiten Crvene zvezde smatra da je najpoštenije da se aktuelna sezona u ABA ligi poništi.

"Tu se sada otvara pitanje kako to uraditi. Da li po sadašnjem plasmanu ili da se ova godina poništi, to ne znam i nije moje. Znam da će neko reći da ovo pričam zato što smo mi na trećem mestu, ali i da sam na prvom, mislim da je najpoštenije da se ovo poništi. Pa, da kad sve ovo prođe, od septembra krenemo od nule, da vidimo šta i kako. Ponavljam, ne kažem to zato što smo treći. I da smo mi trenutno prvi, isto bih razmišljao", rekao je Lazić za "Žurnal".

Ostaje da se vidi da li će uslediti reakcija iz Partizana.

Kurir sport/Sportski žurnal

Kurir