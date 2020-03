OTIŠAO SAM ZBOG VUJOŠEVIĆA: Ljubimac Grobara progovorio o danima u Partizanu

“Dao mi je ulogu koju sam koristio na pravi način. Bio sam MVP kupa, dobio poziv za reprezentaciju… Stvarno je sve išlo kako treba u toj prvoj sezoni, bilo je kao u bajci. Verovao sam da ću, kako vreme bude odmicalo, dobijati i sve veću ulogu, kao što se to, generalno, radilo u Partizanu”, naveo je Anđušić.

Sledećeg leta se u Partizan vratio trener Duško Vujošević.

“Posle obaveza u reprezentaciji, vratio sam se u septembru u tim. Dule mi je odmah rekao da ću biti treći ili četvrti izbor na svojoj poziciji. Nije mi bilo jasno zašto. Logično mi je bilo da sve ide nabolje, posle prve sezone… U početku sam to prihvatio, bio sam spreman da se borim za mesto. Trudio sam se iz sve snage, koristio svaki minut i to su svi sa strane videli, ali status se nije menjao. Iz meni nepoznatih razloga. Zato sam na polusezoni odlučio da idem negde gde ću da igram”, istakao je.

Posle mnogo promenjenih destinacija, Anđušić se pronašao u francuskom Buržu, gde, kako kaže, veliku pomoć ima u trener Savu Vučeviću.

“Bitno je kad je trener sa tvojih prostora. To je stvarno velika sreća za igrača. Kad sam došao, prvu utakmicu me je odmah držao na terenu 35 minuta. Na to sam mu odgovorio sa 30 datih poena. Brzo sam se uklopio u sistem i igru. Momci u timu su sjajni, a znate kako kažu – lako je navići se na dobro”, naveo je Anđušić.

Kurir sport / Sport klub

Kurir